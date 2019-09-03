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Недвижимость

«Валите в Питер»: барнаульский застройщик шокировал горожан рекламной кампанией

Баннеры «Валите в Питер, господа», которые появились на улицах Барнаула, шокировали горожан. Altapress.ru выяснил, что это старт рекламной кампании «Адалин-Строя», которая выводит на рынок новый проект «Культурный жилой комплекс «Питер».

Баннер "Валите в Питер".
Баннер "Валите в Питер".
altapress.ru

«Питер» уже начали строить в квартале 2037 около «старой» «Ленты» на Павловском тракте. Это будет комплекс домов бело-голубого цвета, выстроенных буквой «п». За счет этого образуется «колодец» площадью около гектара, где «Адалин-Строй» организует двор.

Как пояснили аltapress.ru в отделе продаж компании, рекламная кампания в стиле «русский китч» находится на этапе тизера, задача которого вызвать интерес у аудитории, побудить узнать подробности. Примерно через месяц стартует второй этап кампании, где застройщик начнет раскрывать подробности проекта.

Алексей Сабируллов, руководитель отдела маркетинга компании «Адалин-Строй», рассказал, что подобный план рекламной кампании застройщик уже опробовал на ЖК «Марс» и доволен результатом.

Отметим, что в этом году в Барнауле стартует еще несколько крупных жилых комплексов в районе новостроек. Проекты закладывают ИСК «Союз», ИСК «Алгоритм» и «Жилищная инициатива». Чтобы поддержать продажи, им придется ярко заявить о себе, предложить что-то уникальное, поэтому вскоре горожане увидят настоящую битву маркетологов.

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