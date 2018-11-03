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Недвижимость
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Барнаульская мэрия продает участок под новый торговый центр рядом с «Ареной»

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула выставил на аукцион участок странной конфигурации под строительство торгового центра. Территория расположена с ТРЦ «Арена», сказано на официальном сайте города.

ТРЦ "Арена".
ТРЦ "Арена".
предоставлено организаторами мероприятия

Участок площадью более одного гектара планируют продать с аукциона. Построить на нем можно торговый центр площадью до 20 тыс. кв. м (как ТРЦ «Праздничный». — прим. altapress.ru). Землю передают в аренду на 4,5 года. На торги участок выставляют за 3,5 млн рублей ежегодной платы. Аукцион запланирован на 22 ноября.

Участок отличается странной конфигурацией: часть его расположена на углу улиц Просторная и Придорожная напротив частного сектора. А часть — вдоль просторной.

Участок на аукцион обозначен желтым цветом.
Участок на аукцион обозначен желтым цветом.
pkk5.rosreestr.ru

Также стоит отметить, что территория вокруг крупного ТРЦ активно застраивается. Накануне на градосовете Барнаула экспертам представляли проект ТЦ на Павловском тракте, 311 г. Его утилитарную архитектуру покритиковали, призвав продумывать решения более тщательно, потому что вскоре здесь будут строить новый квартал многоэтажек.

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