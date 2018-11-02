Напротив барнаульского ТРЦ «Арена» построят квартал многоэтажек

Администрация Барнаула готовит квартал 2012 к аукциону под застройку. В январе 2019 года специалисты должны приступить к разработке проекта планировки: выделить места под жилые дома, общественные здания, рекреации. Об этом рассказал Сергей Дёмин, замглавы города по градостроительству и земельным отношениям на очередном градостроительном совете 1 ноября.

Квартал 2012 расположен напротив ТРЦ «Арена» вдоль Павловского тракта и улицы Власихинской. Сейчас на участке построено несколько производственных и торговых зданий. Планируется, что квартал наполнится жильем.

В связи с этим эксперты обращают особое внимание на архитектуру новых зданий. В частности речь шла о проекте на Павловском тракте, 311 г (рядом с METRO). В нем собственник планирует организовать торговлю непродовольственными товарами. С тыльной стороны здания устроено несколько ворот для разгрузки фур — их коричневые ворота на фоне почти белого фасада смущают членов градосовета.

«Здание смотрится слишком утилитарно», — подчеркнул замначальника комитета по строительству и архитектуре Барнаула Сергей Боженко.

Станислав Зенков,

архитектор , член градосовета Барнаула:

У меня совет комитету по архитектуре Барнаула: обратить внимание на этот «клин». Как он будет формироваться. Не допускать же строительство неэстетичных объектов, которые портят застройку.

Квартал 2012 — одна из последних территорий, которая есть в Барнауле для комплексной застройки. В дальнейшем строительство жилье должно быть организовано на участках, которые заняты ветхим жильем. В проекте генерального плана (готовятся принять в 2018 году. — Прим. altapress.ru) развития города выделено 15 таких территорий.