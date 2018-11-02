Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость
633

Напротив барнаульского ТРЦ «Арена» построят квартал многоэтажек

Администрация Барнаула готовит квартал 2012 к аукциону под застройку. В январе 2019 года специалисты должны приступить к разработке проекта планировки: выделить места под жилые дома, общественные здания, рекреации. Об этом рассказал Сергей Дёмин, замглавы города по градостроительству и земельным отношениям на очередном градостроительном совете 1 ноября.

Новостройки Барнаула. Окраина города.
Новостройки Барнаула. Окраина города.
Анна Зайкова

Квартал 2012 расположен напротив ТРЦ «Арена» вдоль Павловского тракта и улицы Власихинской. Сейчас на участке построено несколько производственных и торговых зданий. Планируется, что квартал наполнится жильем.

В связи с этим эксперты обращают особое внимание на архитектуру новых зданий. В частности речь шла о проекте на Павловском тракте, 311 г (рядом с METRO). В нем собственник планирует организовать торговлю непродовольственными товарами. С тыльной стороны здания устроено несколько ворот для разгрузки фур — их коричневые ворота на фоне почти белого фасада смущают членов градосовета.

«Здание смотрится слишком утилитарно», — подчеркнул замначальника комитета по строительству и архитектуре Барнаула Сергей Боженко.

Станислав Зенков,
архитектор, член градосовета Барнаула:

У меня совет комитету по архитектуре Барнаула: обратить внимание на этот «клин». Как он будет формироваться. Не допускать же строительство неэстетичных объектов, которые портят застройку.

Квартал 2012 — одна из последних территорий, которая есть в Барнауле для комплексной застройки. В дальнейшем строительство жилье должно быть организовано на участках, которые заняты ветхим жильем. В проекте генерального плана (готовятся принять в 2018 году. — Прим. altapress.ru) развития города выделено 15 таких территорий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка