Рядом с БЮИ. «Воздушную» четырешку в кружевах продают за 16,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру в кружевах продают за 16,5 млн рублей в Барнауле. Она находится рядом с БЮИ МВД на Партизанской ул., 55. Объявление размещено на « Авито ».

Площадь четырешки внушительная — 110 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит ровно 150 тыс. рублей. Квартира находится на 12 этаже из 16 в ЖК «Твикс». Его сдали в 2015 году.

В квартире сделали дизайнерский ремонт в светлых цветах. Все комнаты изолированные. В гостиной поставили большой мягкий диван для совместного просмотра фильмов с семьей. Есть домашний кинотеатр и проектор.

В куне поставили современную технику. Установили панорамное окно, из которого открывается вид на плац и стадион БЮИ. Можно наблюдать за подготовкой к Параду Победы и салютами.

Кроме того, есть выход на лоджию. Обустроили зону для отдыха с двумя диванами и удобным столиком. Провели интернет. Также обставлены три спальни — две из них детские. Стены раскрасили в соответствии с пожеланиями детей — в научном стиле и с машинками.

Дом находится в центре Барнаула. В шаговой доступности детские сады, школы, вузы и продуктовые магазины.

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