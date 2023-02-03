3 февраля
﻿
Недвижимость

Рядом с БЮИ. «Воздушную» четырешку в кружевах продают за 16,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру в кружевах продают за 16,5 млн рублей в Барнауле. Она находится рядом с БЮИ МВД на Партизанской ул., 55. Объявление размещено на «Авито».

Четырехкомнатная квартира, 110 кв. м за 16,5 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 110 кв. м за 16,5 млн рублей
Авито

Площадь четырешки внушительная — 110 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит ровно 150 тыс. рублей. Квартира находится на 12 этаже из 16 в ЖК «Твикс». Его сдали в 2015 году.

В квартире сделали дизайнерский ремонт в светлых цветах. Все комнаты изолированные. В гостиной поставили большой мягкий диван для совместного просмотра фильмов с семьей. Есть домашний кинотеатр и проектор.

В куне поставили современную технику. Установили панорамное окно, из которого открывается вид на плац и стадион БЮИ. Можно наблюдать за подготовкой к Параду Победы и салютами.

Кроме того, есть выход на лоджию. Обустроили зону для отдыха с двумя диванами и удобным столиком. Провели интернет. Также обставлены три спальни — две из них детские. Стены раскрасили в соответствии с пожеланиями детей — в научном стиле и с машинками.

Дом находится в центре Барнаула. В шаговой доступности детские сады, школы, вузы и продуктовые магазины.

Четырехкомнатную квартиру, словно из волшебного мультфильма, продают за 130,6 млн рублей в Москве.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость