Рядом с Речным вокзалом в Барнауле на продажу выставили участок под высотку или ЗАГС

Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : aelita.pro. Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : avito.ru. Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : avito.ru. Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : avito.ru. Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : avito.ru. Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : avito.ru. Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : avito.ru. Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : avito.ru. Рядом с земельным участком продают земельный участок. Фото : avito.ru.

Как сообщает агентство недвижимости "Алтайская элита" площадь участка составляет 3460 кв.м. Он располагается рядом с ЖК "Аквамарин" и примыкает к строящемуся ЖК "Новая пристань".

Земля предназначена для застройки. В списке разрешенных видов для строительства достаточно много пунктов: от многоквартирного дома (на 9 и более надземных этажей) до общежития, гостиницы детсада или ЗАГСа.

В объявлении не обозначен владелец участка. Однако в базе краевого Минимущества есть информация о том, что в июле 2016 земля была разыграна на аукционе. Победителем торгов тогда стала Т.В. Кузнецова — она заплатила за участок 3,57 млн рублей. В ходе тех же торгов землю пыталась купить компания "ЗапСибстрой", связанная с СК "Сибирия" Сергея Мудрика. Однако застройщик предложил меньшую цену (3,47 млн. рублей) и проиграл торги.

Примечательно, что владелец участка пытается его прорекламировать как раз за счет соседних объектов, которые возводит "Сибирия". "Застройщик жилого комплекса "Новая пристань" гарантирует строительство на своей территории двух детских садов, прогулочной набережной, причала для частных катеров и собственного пляжа", — говорится в объявлении.