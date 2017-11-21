В Барнауле раньше срока откроют новый пятиэтажный ТЦ около "Весны"

"Простор" на ул. Малахова, 86д почти готово: осталось до конца облагородить фасад и завершить внутреннюю отделку. Для объекта уже подбирают арендаторов. Известно, что на двух этажах разместят магазин "Семейный Бигс" предпринимателя Усо Шаро. Возможно, он перевезет его с пр. Красноармейского. Другие этажи планировалось занять магазинами арендаторов. Еще часть здания отводят под офисы.

Всего площадь ТЦ составляет около 17 тысяч квадратных метров. Рядом с ним предусмотрена парковка на 39 машиномест, а в подземном этаже здания — еще 68 мест для парковки.

В расположенной рядом "Весне" на данный момент часть площадей вакантна. Также регулярно меняются магазины в ТРЦ "Огни".