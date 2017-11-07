Недвижимость

Рядом с улицей Челюскинцев в Барнауле построят жилой комплекс

Сегодня, 11:44.
Недвижимость

"Союз Строй" получил разрешение на строительство компактного дома на улице Песчаной, 190, сообщает портал Барнеаполь.ру. Это будет первая многоэтажка в микрорайоне, который планирует освоить застройщик, пояснил altapress.ru руководитель компании Юрий Погуляев.  

"Союз Строй" планирует жилой комплекс в границах улиц Папанинцев, Песчаная и переулков Революционный и Сейфулинский. Землю под первое строение он приобрел несколько лет назад. Под второй дом участок только формируют.

Юрий Погуляев,
руководитель компании "Союз Строй":

Первую многоэтажку на основе монолитного каркаса с кирпичным заполнением мы планируем начать строить весной. Второй проект только разрабатываем, но уже точно решено, что на первом этаже будет детский сад. Скорее всего это будет частное предприятие — уже есть претендент на помещение. Но, возможно, удастся передать его на баланс муниципалитета.

Дом на Песчаной, 190 будет девятиэтажным на 3 тыс. кв. м жилой площади. В нем запланированы одно- и двухкомнатные квартиры, кладовые в подвале. Особенность предложения – дополнительное строение рядом с домом. На его кровле разместили детскую площадку, на первом ярусе парковку автомобилей и камеру для сбора мусора.

В конце 2016 года АКБ "Инновация" представила проект строительства жилья в указанном микрорайоне, который архитекторы подготовили для "Союз Строя". В эскизном решении предлагалось сделать акцент на строительстве 8-9 домов и только в одном углу поднять высотку до 4 этажей.

Справка

"Союз Строй" создали владельцы компании "БазисСтройСтандарт", которая специализируется на строительстве коммерческих зданий и производственных помещений.  В числе ее крупных проектов Павловский деревообрабатывающий комбинат, ТОЦ "Гулливер", БЦ "Премьер", комплекс бассейнов "Пляж" и другие. 

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