Рядом с улицей Челюскинцев в Барнауле построят жилой комплекс

Проект дома на ул. Песчаная, 190. Фото : АКБ "Инновация". Проект дома на ул. Песчаная, 190. Фото : АКБ "Инновация". Проект дома на ул. Песчаная, 190 в Барнауле. Фото : АКБ "Инновация". Проект дома на ул. Песчаная, 190 в Барнауле. Фото : АКБ "Инновация". Проект дома на ул. Песчаная, 190 в Барнауле. Фото : АКБ "Инновация". Проект дома на ул. Песчаная, 190 в Барнауле. Фото : АКБ "Инновация". Проект дома на ул. Песчаная, 190 в Барнауле. Фото : АКБ "Инновация".

"Союз Строй" планирует жилой комплекс в границах улиц Папанинцев, Песчаная и переулков Революционный и Сейфулинский. Землю под первое строение он приобрел несколько лет назад. Под второй дом участок только формируют.

Юрий Погуляев,

руководитель компании "Союз Строй":

Первую многоэтажку на основе монолитного каркаса с кирпичным заполнением мы планируем начать строить весной. Второй проект только разрабатываем, но уже точно решено, что на первом этаже будет детский сад. Скорее всего это будет частное предприятие — уже есть претендент на помещение. Но, возможно, удастся передать его на баланс муниципалитета.

Дом на Песчаной, 190 будет девятиэтажным на 3 тыс. кв. м жилой площади. В нем запланированы одно- и двухкомнатные квартиры, кладовые в подвале. Особенность предложения – дополнительное строение рядом с домом. На его кровле разместили детскую площадку, на первом ярусе парковку автомобилей и камеру для сбора мусора.

В конце 2016 года АКБ "Инновация" представила проект строительства жилья в указанном микрорайоне, который архитекторы подготовили для "Союз Строя". В эскизном решении предлагалось сделать акцент на строительстве 8-9 домов и только в одном углу поднять высотку до 4 этажей.

Справка

"Союз Строй" создали владельцы компании "БазисСтройСтандарт", которая специализируется на строительстве коммерческих зданий и производственных помещений. В числе ее крупных проектов Павловский деревообрабатывающий комбинат, ТОЦ "Гулливер", БЦ "Премьер", комплекс бассейнов "Пляж" и другие.