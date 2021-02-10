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Недвижимость

С высоты птичьего полета показали дворец, строящийся в Новосибирске к чемпионату мира

Новосибирский фотограф и видеограф Станислав Ражев показал на своем YouTube-канале, как в городе идет строительство ледового дворца спорта (ЛДС).

Ледовый дворец. Строительство. Новосибирск.
Ледовый дворец. Строительство. Новосибирск.
кадр из видео Станислава Ражева.

ЛДС возводят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

«Чуть больше полутора лет прошло, с момента начала строительства новой ледовой арены, и с виду можно сказать, что сделано уже около половины работ», — отметил Станислав.

На видео показывают кадры, сделанные в 2019 году, и сравнивают с тем, что удалось построить за полтора года.

«С таким темпом к осени 2022 будет красиво. На молодежном чемпионате мира 2023 года поболеем за наших!» — добавил автор видео.

Ранее российская молодежная сборная по хоккею проиграла важный матч и оказалась в центре скандала.

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