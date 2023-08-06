Сады на крыше, пентхаусы и китайский проект. Как в Барнауле в 2004 году задумали построить небоскребы за миллионы долларов

- Барнаульская фирма «Купеческий двор» заказала проект жилых зданий у китайской государственной строительной компании и группы «Инь-Хэ» из города Цзиньчжоу.
- В каждом из двух 120-метровых 35-этажных зданий планировалось разместить бизнес-центр (с офисом и вертолетной площадкой) и жилой дом с пентхаусом и садами на крыше. Первые шесть этажей отвели под магазины и рестораны, три подвальных — под автостоянку.
- Стоимость проекта была заоблачной — $20-30 млн.
- Для строительства китайская сторона хотела привезти в Барнаул (и после — якобы подарить России) 120-метровый башенный кран стоимостью полмиллиона долларов. Для его доставки потребовалось бы 36 железнодорожных платформ.
Какими могли быть барнаульские небоскребы.
Иллюстрация от нейросети Kandinsky
- Управиться с проектом рассчитывали китайскими темпами — за 12 месяцев. Строить комплекс должны были 400 человек.
- Общая площадь застройки могла составить 100 тыс. кв.м.
- Комплекс должен был выдерживать землетрясения до 9 баллов.
На тот момент самым высоким зданием в Барнауле был дом «Титаник» (63 м).
Какими могли быть барнаульские небоскребы.
Иллюстрация от нейросети Kandinsky
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