Самая маленькая квартира в Москве стоит 1,9 млн рублей. В ней даже нет окон

Как пишет автор объявления, это — студия-апартаменты. В ней можно жить или сделать кабинет.
Продают ее в ЖК «Эталон Сити», где несколько таких помещений.
«Поможем с оформлением ипотеки, даже без первоначального взноса», — написали в объявлении.
В комнатушке установлены все двери, окна, радиаторы, отштукатурены стены и потолок, есть розетки и выключатели, санузел оборудован сантехникой и плиткой на стенах и полу.
Коммунальные услуги: электричество, водопровод, канализация, новая сантехника, выводы для подключения воды в кухонной зоне, установлены счетчики электричества и воды.
Кстати, один из самых дорогих домов в России продают за 3 млрд рублей.