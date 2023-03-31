31 марта
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Недвижимость

Самая маленькая квартира в Москве стоит 1,9 млн рублей. В ней даже нет окон

В Москве за 1,9 млн рублей продают квартиру площадью 8,9 кв. м. Объявление разместили на «Домклик».

Квартира 8,9 кв. м.
Квартира 8,9 кв. м.
"Домклик"

Как пишет автор объявления, это — студия-апартаменты. В ней можно жить или сделать кабинет.

Продают ее в ЖК «Эталон Сити», где несколько таких помещений.

«Поможем с оформлением ипотеки, даже без первоначального взноса», — написали в объявлении.

В комнатушке установлены все двери, окна, радиаторы, отштукатурены стены и потолок, есть розетки и выключатели, санузел оборудован сантехникой и плиткой на стенах и полу.

Коммунальные услуги: электричество, водопровод, канализация, новая сантехника, выводы для подключения воды в кухонной зоне, установлены счетчики электричества и воды.

Кстати, один из самых дорогих домов в России продают за 3 млрд рублей.

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