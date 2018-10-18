Самый дорогой дом в России продают почти за два миллиарда рублей

В Подмосковье продают самый дорогой в России дом — частный жилой особняк за 1,9 миллиарда рублей. Это почти в 400 раз дороже среднего российского индивидуального дома, вычислили аналитики, пишет Life.

Трехуровневый дом на 2,5 тысячи кв. м расположен в поселке Грибово, в 11 километрах от МКАД по Минскому шоссе.

Особняк находится в окружении леса, а на прилегающем к дому участке в 105 соток есть скважина и баня площадью около 300 квадратных метров. Внутри дома есть закрытый бассейн, выход на эксплуатируемую кровлю с садом, камин, веранда, помещения для персонала, а также гараж на три машино-места.

Особняк построен по проекту архитектора Андрея Ченцова, внутреннее пространство также оформлено в современном стиле и по авторскому проекту.

Нужно сказать, что еще в апреле самый дорогой дом — резиденция 3000 кв. м в Барвихе — стоил 3,5 млрд рублей. Таким образом, за последние полгода элитный рынок «скромнее стал в желаньях» на 46%, уточняет портал «Мир квартир».