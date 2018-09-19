В Барнауле стремительно дорожают квартиры в новостройках

В августе в Барнауле существенно подорожали квартиры в новостройках. Аналитики « Недвижимости Алтая » отмечают рост цены каждого «квадрата» на 370 рублей. Сейчас новые квартиры продают в среднем по 42 930 рублей за кв. м. В январе же он стоил 42 460 рублей.

Однокомнатные дорожают

Издание отмечает, что стабильно дорожают однокомнатные квартиры: за 7 месяцев цена поднялась с 44,7 до 46,4 тыс. руб. за кв. м. Причем резкий скачек пришелся на август, когда «квадрат» прибавил 700 рублей.

Тренд накануне подтвердили эксперты портала «Мир квартир». Их исследование показало, что цена на квартиры площадью до 32 кв. м в Барнауле с начала года выросла на 6,4%.

Динамика цен на новостройки в Барнауле. realtai.ru

Большие квартиры тоже дорожают

Также дорожают четырехкомнатные квартир: плюс 800 рублей в последний месяц лета. Однако сегмент далек от показателей 2016 года. Тогда такие квартиры стоили 47,4 тыс. руб. за кв. м, а сейчас — 39, 8 тыс.

Аналогичная ситуация в сегменте «трешек», которые достигли минимального за последние два года показателя в 39,5 тыс. рублей. Эксперты полагают, что цену «роняют» сами застройщики, а не низкий покупательский спрос.

Цена двухкомнатных квартир в августе не изменилась в сравнении с июлем — 41,4 тыс. рублей. Пока это максимальное значение с начала года.

В каких районах больше всего продают новостроек

Наибольшее число продаваемого первичного жилья в последнем месяце лета было сосредоточено в Новостройках — 29,8%. На втором месте — Центр, 29,1%. Тройку лидером замыкает Урожайный, где продается 14,6% квартир.