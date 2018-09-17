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В Барнауле начали строить многоэтажный гигант на 300 квартир

Компания «Регионстрой» начала строить 17-этажный жилой дом на Аванесова, 44. На паспорте объекта указано, что в доме будет 296 квартир.

Новостройки Барнаула. Строительство.
Новостройки Барнаула. Строительство.
Дмитрий Лямзин.

Дом на Аванесова, 44 спроектирован в классическом стиле. Архитекторы сделали акцент на верхней части здания. Они украсили его массивным карнизом и с помощью отделки витражного остекления сымитировали колонны. Также карнизы опоясывают фасад посередине и отбивают цокольный этаж, придавая ритмичность строению.

Проект дома на Аванесова, 44.
Проект дома на Аванесова, 44.
skyscrapercity.com

Для многоэтажки планируют построить подземную парковку и трансформаторную подстанцию. Окончание работ запланировано на IV квартал 2021 года.

В чем особенность дома

Почему в Барнауле не будет 36-этажных «небоскребов»
Недвижимость

Раньше на Аванесова, 44 располагалась школа, но мэрия продала ее, так как здание было в аварийном состоянии. На этом месте компания «Регионстрой» планировала построить 36-этажные башни с вертолетной площадкой (это требование пожарной безопасности к объектам такой высотности). Проект прошел градостроительный совет, но реализовать его не удалось: выяснилось, что высотки слишком перенаселяют эту часть города.

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