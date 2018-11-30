Семейная квартира в Барнауле: как не переплачивать за лишние «квадраты»

Шаг 2. Войдет ли мебель и сантехника?

Зачастую некоторые застройщики проектируют квартиры, не заботясь о том, могут ли там разместиться предметы мебели типовых размеров или сантехника в санузлах. В таком случае обращать внимание на это стоит вам самим.

Войдет ли в ванную комнату стандартная и удобная ванна размером 1,7 метра? Очень часто застройщики предусматривают меньший размер ванны. Но ведь удобство прежде всего!

Можно ли разместить в ванной стиральную машину стандартного размера? А другие предметы? Точно ли указаны параметры на визуализации?

Хватает ли места в спальне для большой двуспальной кровати шириной 1,8 метра и длиной 2 метра? Остается ли при этом место для прохода и тумбочек около кровати?

Прежде чем сделать выбор, запросите у застройщика точные размеры всех помещений и попробуйте расставить все необходимое — мебель, сантехнику и оборудование. Это позволит понять, будет ли вам удобно жить в этой обстановке. Сравнивая разные планировки, вы удивитесь тому, что в квартире меньшей площади удастся разместить больше мебели, чем в квартире большей площади, мало того, размещенная там мебель будет расположена более удобно. К сожалению, еще не многие понимают, что не настолько важна площадь комнаты, насколько пропорции ее сторон, расположение оконных и дверных проемов, ориентация комнат квартиры.

Современные застройщики при разработке планировок используют принципиально иной подход. Архитекторы сначала разрабатывают технический дизайн-проект квартиры: моделируют комфортную среду для жизни семьи, зонируют пространство, расставляют мебель, сантехнику, бытовую технику и электронику. После этого наносят на проект стены, дверные проемы, электрические розетки и выключатели. Это нужно, чтобы максимум площади квартиры использовался по назначению. Такие застройщики практически всегда предлагают покупателю готовый дизайн-проект квартиры.

В ЖК «Новый квартал» все планировки разрабатываются именно таким образом, по европейским стандартам, с учетом наиболее популярных размеров мебели и сантехники.