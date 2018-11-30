Семейная квартира в Барнауле: как не переплачивать за лишние «квадраты»

Выбирая квартиру, внимательно изучите планировку. И главное, представьте, как вы будете в ней жить. Обратите внимание на следующие важные моменты:
- Не находится ли «грязная зона», где вы снимаете обувь, на пути из комнаты в комнату или санузел?
- Есть ли выделенное место для хранения — гардеробная? Достаточно ли в квартире места для хранения вещей и домашней утвари?
- Какая площадь приходится на бесполезные коридоры, которые только съедают квадратные метры? Нет ли ненужных выступов или ниш? Помните, что вы платите деньги за каждый «квадрат»!
- Есть ли место для того, чтобы собраться компанией, не используя приватные зоны? Есть кухня и гостиная или это совмещенный вариант? И хватит ли там места, например, для 6−8 человек? Предусмотрен ли гостевой санузел?
Возьмем для примера квартиру в 41 квадратный метр в ЖК «Новый квартал» от строительной компании «Мой дом». Мы видим, что «грязная зона» не лежит на транзитных путях, место для верхней одежды предусмотрено не одно, и каждый квадратный метр используется максимально эффективно. Для сбора гостей, семейных посиделок предусмотрена большая кухня-гостиная, в которой при этом место для готовки расположено обособлено. Таким образом, это пример оптимального зонирования и использования полезного пространства.
Зачастую некоторые застройщики проектируют квартиры, не заботясь о том, могут ли там разместиться предметы мебели типовых размеров или сантехника в санузлах. В таком случае обращать внимание на это стоит вам самим.
- Войдет ли в ванную комнату стандартная и удобная ванна размером 1,7 метра? Очень часто застройщики предусматривают меньший размер ванны. Но ведь удобство прежде всего!
- Можно ли разместить в ванной стиральную машину стандартного размера? А другие предметы? Точно ли указаны параметры на визуализации?
- Хватает ли места в спальне для большой двуспальной кровати шириной 1,8 метра и длиной 2 метра? Остается ли при этом место для прохода и тумбочек около кровати?
Прежде чем сделать выбор, запросите у застройщика точные размеры всех помещений и попробуйте расставить все необходимое — мебель, сантехнику и оборудование. Это позволит понять, будет ли вам удобно жить в этой обстановке. Сравнивая разные планировки, вы удивитесь тому, что в квартире меньшей площади удастся разместить больше мебели, чем в квартире большей площади, мало того, размещенная там мебель будет расположена более удобно. К сожалению, еще не многие понимают, что не настолько важна площадь комнаты, насколько пропорции ее сторон, расположение оконных и дверных проемов, ориентация комнат квартиры.
Современные застройщики при разработке планировок используют принципиально иной подход. Архитекторы сначала разрабатывают технический дизайн-проект квартиры: моделируют комфортную среду для жизни семьи, зонируют пространство, расставляют мебель, сантехнику, бытовую технику и электронику. После этого наносят на проект стены, дверные проемы, электрические розетки и выключатели. Это нужно, чтобы максимум площади квартиры использовался по назначению. Такие застройщики практически всегда предлагают покупателю готовый дизайн-проект квартиры.
В ЖК «Новый квартал» все планировки разрабатываются именно таким образом, по европейским стандартам, с учетом наиболее популярных размеров мебели и сантехники.
Если в квартире есть лоджия, стоит проверить, можно ли сделать ее жилым пространством. Можно ли там разместить, например, спальное место, кабинет, лаунж-зону с кальяном или другое полезное пространство? Есть ли возможность объединить лоджию с комнатой?
Часто застройщики рассматривают лоджию исключительно как место «для вредных привычек» или складирования хлама. Они не утеплены, имеют маленькие размеры, из-за чего там действительно можно только недолго постоять.
В барнаульском ЖК «Новый квартал» все лоджии утеплены. Фактически это отдельная комната, что особенно полезно и приятно для маленьких квартир-студий, где ценен каждый квадратный метр. Кроме того, эти лоджии достаточно большие, и там без проблем можно разместить не только письменный стол, но и спальное место.
Наверняка вы, узнав цену всей квартиры, высчитываете стоимость одного квадратного метра и сравниваете с вариантами в жилых комплексах. Это абсолютно правильно. Но нужно иметь в виду один важный момент, который часто упускается из виду.
Нужно помнить, что если вы покупаете квартиру в жилом комплексе, это не только квартира, но и двор, внутреннее пространство, детские и спортивные площадки, парковка, места общего пользования. Поэтому, делая выбор, не спешите радоваться слишком низкой цене «квадрата». Может быть, вам негде будет гулять, вы не сможете отпустить ребенка поиграть во двор, негде будет поставить машину, подъезд окажется мрачным и депрессивным, а лифт шумным, медленным и недолговечным.
В стоимости «квадрата» учитывайте среду для жизни. В ЖК «Новый квартал», например, предусмотрены современные и стильные лифты, закрытое безопасное внутреннее пространство, двор в стиле европейского жилого комплекса, многоярусная парковка и другие удобства. Помните, что это все — тоже к вашим услугам.
Опытные менеджеры компании «Мой дом» абсолютно бесплатно и честно помогут вам сделать выбор. От вас требуются лишь оставить заявку и выслать планировки тех вариантов квартир, которые вы рассматриваете. В ответ вы получите развернутую консультацию с указанием всех плюсов и минусов каждого из вариантов. Даже если вы в итоге выберете квартиру не в ЖК «Новый квартал», мы будем рады тому, что помогли вам выбрать квартиру своей мечты. Удачного новоселья!
Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в.
Сайт застройщика: барнаулдом.рф
Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533−991
Застройщик — ООО «Мой Дом». Проектную декларацию смотрите на сайте барнаулдом.рф