Семикомнатные хоромы в красном цвете продают за 20 млн рублей в Барнауле

Семикомнатную квартиру продают за 20 млн рублей в Барнауле. В оформлении хозяева квартиры предпочли красные оттенки. Объявление размещено на Авито .

Семикомнатная квартира, 300 кв. м за 20 млн рублей

Эту квартиру без стеснения можно назвать хоромами. Ее площадь — 300 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 66, 6 тыс. рублей.

Квартира занимает три этажа в пятиэтажном доме. Сам дом кирпичный, его построили в 1998 году.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. В оформлении преобладают черные, белые и красные цвета. Они встречаются в интерьере и в отделке.

На первом этаже находится кухонная зона и гостиная. Здесь же тянется большая лоджия, которая соединяет комнаты на первом этаже.

Второй этаж предназначен для сна и отдыха. Здесь расположены спальня с гардеробной и комната отдыха. Третий же этаж — для досуга. Тут разместились спортзал и домашний кинотеатр.

На первом и втором этаже есть санузел. Также на каждом этаже размещена кладовая.

Рядом с домом находятся музеи города, продуктовые магазины и вузы.