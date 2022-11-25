Семикомнатные хоромы в красном цвете продают за 20 млн рублей в Барнауле

Эту квартиру без стеснения можно назвать хоромами. Ее площадь — 300 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 66, 6 тыс. рублей.
Квартира занимает три этажа в пятиэтажном доме. Сам дом кирпичный, его построили в 1998 году.
В квартире сделан дизайнерский ремонт. В оформлении преобладают черные, белые и красные цвета. Они встречаются в интерьере и в отделке.
На первом этаже находится кухонная зона и гостиная. Здесь же тянется большая лоджия, которая соединяет комнаты на первом этаже.
Второй этаж предназначен для сна и отдыха. Здесь расположены спальня с гардеробной и комната отдыха. Третий же этаж — для досуга. Тут разместились спортзал и домашний кинотеатр.
На первом и втором этаже есть санузел. Также на каждом этаже размещена кладовая.
Рядом с домом находятся музеи города, продуктовые магазины и вузы.