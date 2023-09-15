Шикарная семикомнатную квартиру продают в Барнауле за 19 млн рублей. Она находится по адресу ул. Короленко, 91.

Семикомнатную квартиру в три уровня продают в Барнауле за 19 млн рублей

Общая площадь квартиры 300 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 63 тыс. рублей.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. На первом этаже расположена кухонная зона и комната для приема гостей. Также большой балкон, который соединяет три комнаты. На каждом этаже есть кладовые.

На втором этаже спальня, гардеробная, комната отдыха. Ванные располагается на двух этажах.

В квартире есть собственный спортивный зал и кинотеатр. Они находятся на третьем этаже.

Высота потолков восхищает - 2,8 м.

Ранее квартиру с кирпичной стеной и качелей посреди комнаты продают в Барнауле за 11,7 млн рублей.