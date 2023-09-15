Семикомнатную квартиру в три уровня продают в Барнауле за 19 млн рублей

Общая площадь квартиры 300 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 63 тыс. рублей.
В квартире сделан дизайнерский ремонт. На первом этаже расположена кухонная зона и комната для приема гостей. Также большой балкон, который соединяет три комнаты. На каждом этаже есть кладовые.
На втором этаже спальня, гардеробная, комната отдыха. Ванные располагается на двух этажах.
В квартире есть собственный спортивный зал и кинотеатр. Они находятся на третьем этаже.
Высота потолков восхищает - 2,8 м.
Ранее квартиру с кирпичной стеной и качелей посреди комнаты продают в Барнауле за 11,7 млн рублей.