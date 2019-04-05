Сергей Боженко запрещает закрывать вид на храм в Индустриальном районе

Компания «Строительные технологии» планирует увеличить этажность дома № 20 по улице Балтийской с трех до восьми этажей. Член градостроительного совета Сергей Боженко подверг проект жесткой критики, однако его коллеги отнеслись к предложению лояльно.

Проект реконструкции офисного здания на Балтийской, 20 (рядом с ТРЦ «Праздничный») представили на градосовете 4 апреля. Главный архитектор Сергей Черепанов рассказал, что оно уже получало разрешение на строительство в восемиэтажном исполнении. Собственник заложил соответствующий фундамент, построил подземную парковку, но смог возвести только три этажа. Сейчас он нашел источник финансирования и планирует реконструировать объект.

Сергей Боженко сообщил, что он разработал схему деловой и общественной застройки квартала в границах ул. Шумакова, Взлетная, Лазурная и Балтийская. В центре композиции находится православный храм. Чтобы он доминировал, окружающие здания не должны быть выше 3−4 этажей.

Сергей Боженко,

заместитель руководителя в МКУ «Архитектура города Барнаула»:

На мой взгляд увеличение этажности до 7−8 этажей зрительно закрывает православный храм и ухудшает композицию квартала. Я предлагаю не согласовывать этот проект.

Другие участники градостроительного совета отметили, что однообразная этажность такого крупного квартала слишком скучна. Высотный акцент разнообразит архитектуру, выравнивает профиль улицы Балтийской и не вредит виду на храм.

Почему Боженко против

«В городе уже есть пример отвратительной застройки жилыми восьми- и девятиэтажными домами рядом с Покровским собором. Разнообразили они застройку? Да. Но когда ты находишься рядом с храмом, ничего кроме мысли, что городом правят провинциалы, не возникает», — говорит Боженко.

Он считает, что нельзя рядом с храмом возводить многоэтажные постройки — жилые или административные: «Храм должен занимать доминирующее положение».

Как решил градосовет

Чтобы оценит возможные решения, градосовет рекомендовал архитекторам проработать несколько решений по этажности здания и продемонстрировать, как они будут сочетаться с храмом, расположенным внутри квартала.