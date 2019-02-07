Сергей Боженко покинул пост главного архитектора Барнаула

Сергей Боженко занимал должность заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Он курировал вопросы, связанные с архитектурой города. Неформально его называли главным архитектором Барнаула.

В пресс-службе администрации города altаpress.ru сообщили, что теперь Сергей Боженко будет работать на должности зама по архитектуре в муниципальном казенном учреждении «Архитектура города Барнаула».

Фактически он вернулся под начало своего прежнего начальника Алексея Боброва, который до декабря 2018 года возглавлял комитет по строительству, а потом его перевели в МКУ. Ведомство работает с правилами землепользования и другими документами, регламентирующими застройку Барнаула. Планировалось, что оно займется корректировкой генерального плана развития города, выделением отдельных направлений для развития города.

Оперативный комментарий Боженко получить не удалось — он не ответил на звонок корреспондента altapress.ru.

На должность зама по архитектуре в комитете по строительству назначили Владимира Бутакова. В начале года его приняли в этот же комитет на должность зама по строительству (теперь она вновь вакантна). С февраля 2016 года он был директором МКУ «Архитектура города Барнаула», а до этого работал в мастерской «Градо» Виктора Четошникова (сейчас главный архитектор Алтайского края). Профиль Бутакова — градостроительство.

Сергей Боженко занимал должность главного архитектора Барнаула с 1992 по 2007 годы. Затем он ушел из-за разногласий с градостроительной политикой городской администрации, но вернулся в 2013 году. «Надоело смотреть, как идет застройка родного города. Поэтому дал согласие вернуться и участвовать в общем созидательном деле», — сказал он тогда в интервью altapress.ru.

В начале января должность председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула занял бывший руководитель инспекции Алтайского края по надзору в строительстве Дмитрий Аристов.