Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 февраля -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Сергей Боженко покинул пост главного архитектора Барнаула

В начале февраля Сергей Боженко ушел с должности главного архитектора Барнаула. Его место занял Владимир Бутаков, стало известно altapress.ru.

Заседание общественного совета по проекту генплана Барнаула.
Заседание общественного совета по проекту генплана Барнаула.
Анна Зайкова.

Сергей Боженко занимал должность заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Он курировал вопросы, связанные с архитектурой города. Неформально его называли главным архитектором Барнаула.

В пресс-службе администрации города altаpress.ru сообщили, что теперь Сергей Боженко будет работать на должности зама по архитектуре в муниципальном казенном учреждении «Архитектура города Барнаула».

Фактически он вернулся под начало своего прежнего начальника Алексея Боброва, который до декабря 2018 года возглавлял комитет по строительству, а потом его перевели в МКУ. Ведомство работает с правилами землепользования и другими документами, регламентирующими застройку Барнаула. Планировалось, что оно займется корректировкой генерального плана развития города, выделением отдельных направлений для развития города.

Оперативный комментарий Боженко получить не удалось — он не ответил на звонок корреспондента altapress.ru.

На должность зама по архитектуре в комитете по строительству назначили Владимира Бутакова. В начале года его приняли в этот же комитет на должность зама по строительству (теперь она вновь вакантна). С февраля 2016 года он был директором МКУ «Архитектура города Барнаула», а до этого работал в мастерской «Градо» Виктора Четошникова (сейчас главный архитектор Алтайского края). Профиль Бутакова — градостроительство.

Сергей Боженко занимал должность главного архитектора Барнаула с 1992 по 2007 годы. Затем он ушел из-за разногласий с градостроительной политикой городской администрации, но вернулся в 2013 году. «Надоело смотреть, как идет застройка родного города. Поэтому дал согласие вернуться и участвовать в общем созидательном деле», — сказал он тогда в интервью altapress.ru.

В начале января должность председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула занял бывший руководитель инспекции Алтайского края по надзору в строительстве Дмитрий Аристов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость