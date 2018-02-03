Недвижимость

Сергей Локтев рассказал, что "квартир-полуфабрикатов" будет меньше

Сегодня, 15:08.
Недвижимость

Правительство РФ готовит положение по стандартам качества жилья, которое передают новоселам строители. Об этом рассказал первый замгубернатора Алтайского края Сергей Локтев на отчете Госинспекции 31 января.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле. Фото : Михаил Хаустов.

Сергей Локтев,
первый заместитель губернатора Алтайского края:

— Президент назвал стратегической задачей значительное повышение доступности и качества жилья. Правительство готовит положение по стандартам качества жилья. Действительно, квартира без отделки, перегородок, проводки — как мы его называем, полуфабрикаты — снижает качество проживания в многоквартирном доме.

Спикер пояснил, что за время ремонта и обустройства квартир, приходят в негодность подъезды и лифты, по которым проносят стройматериалы.

Сергей Локтев,
первый заместитель губернатора Алтайского края:

— Также граждане самостоятельно устанавливают дополнительное оборудование, например вентиляцию. Это нагрузка на всю инженерную систему дома.  

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