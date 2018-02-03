Сергей Локтев рассказал, что "квартир-полуфабрикатов" будет меньше

Правительство РФ готовит положение по стандартам качества жилья, которое передают новоселам строители. Об этом рассказал первый замгубернатора Алтайского края Сергей Локтев на отчете Госинспекции 31 января.
Сергей Локтев,
первый заместитель губернатора Алтайского края:
— Президент назвал стратегической задачей значительное повышение доступности и качества жилья. Правительство готовит положение по стандартам качества жилья. Действительно, квартира без отделки, перегородок, проводки — как мы его называем, полуфабрикаты — снижает качество проживания в многоквартирном доме.
Спикер пояснил, что за время ремонта и обустройства квартир, приходят в негодность подъезды и лифты, по которым проносят стройматериалы.
Сергей Локтев,
первый заместитель губернатора Алтайского края:
— Также граждане самостоятельно устанавливают дополнительное оборудование, например вентиляцию. Это нагрузка на всю инженерную систему дома.
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