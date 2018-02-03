Сергей Локтев рассказал, что "квартир-полуфабрикатов" будет меньше

Сергей Локтев,

первый заместитель губернатора Алтайского края:

— Президент назвал стратегической задачей значительное повышение доступности и качества жилья. Правительство готовит положение по стандартам качества жилья. Действительно, квартира без отделки, перегородок, проводки — как мы его называем, полуфабрикаты — снижает качество проживания в многоквартирном доме.

Спикер пояснил, что за время ремонта и обустройства квартир, приходят в негодность подъезды и лифты, по которым проносят стройматериалы.

Сергей Локтев,

первый заместитель губернатора Алтайского края: