Инвестор жалуется, что не может вложить в туркластер Барнаула 30 млн рублей

Гоголя, 58а. Фото : altapress.ru. Гоголя, 58а. Фото : altapress.ru. Гоголя, 58а. Фото : altapress.ru. Гоголя, 58а. Фото : altapress.ru. Гоголя, 58а. Фото : altapress.ru. Гоголя, 58а. Фото : altapress.ru.

Евгений Чернов,

предприниматель, собственник здания на Гоголя, 58а:

— Я около трех лет назад приобрел здание на Гоголя, 58а. У него нет статуса памятника архитектуры, и я планировал перестроить его под современный коммерческий объект. Уже три раза был на градостроительных советах, но проект не одобряли. За это время вступил в силу закон, который не разрешает строить в 150-200 метрах от памятников архитектуры, если у них не определены зоны охраны.

Речь идет о ФЗ-№ 95 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и ст. 15 ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", который принят в 2016 году.

Рядом с Гоголя, 58а шесть памятников архитектуры, говорит Чернов. Их владельцы не обременены обязанностью подготовить проекты зон охраны. Они предлагают озаботиться этим тому, кто собрался строить рядом. Чернов посчитал, что на это уйдет 1,1 млн рублей: "За что?! За то, чтобы доказать, что я не наврежу этим памятникам!"

Предприниматель планирует вложить в новое здание около 30 млн рублей. Это должен быть коммерческий объект. Как минимум он планирует разместить там офис своей строительной компании.

В дальнейшем на одной из старейших улиц города, которая попадает в границы туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город", может появиться кафе или гостиница. Назначение земли позволяет размещать здесь подобные заведения.

Евгений Чернов,

предприниматель, собственник здания на Гоголя, 58а:

— На строительство двухэтажного здания у меня ушло бы около полугода, но я никак не могу получить разрешение на строительство. За это время дом горел — он стоял закрытый, не эксплуатировался, и там произошло короткое замыкание проводки.

"Погорелец" стоит на "красной линии". Чернов говорит, что даже огородить его не может: "Не дай Бог бревно свалится на прохожего. Меня уже штрафовала администрация Центрального района за неприглядный фасад. Это просто нонсенс: одни не дают строить, другие наказывают за то, что не строю".

Евгений Чернов,

предприниматель, собственник здания на Гоголя, 58а:

— Чтобы решить ситуацию, совместно с архитектором я подготовил новый проект дома. Он полностью выдержан в габаритах сгоревшей двухэтажки. Он и стилизован под нее — с маленькими окнами. Хотя мне это категорически не нравится! Зачем строить в центре города деревню? Почему у этого объекта, который, я повторюсь, не памятник архитектуры, не могут быть большие витражные окна? Но я вынужден соблюдать эти условия.

Сейчас проект Чернова заявлен на очередной градостроительный совет. В администрации Барнаула ему обещали провести его, как только наберется достаточное количество заявок к рассмотрению. Предприниматель переживает, что время уходит, а нужно готовиться к строительному сезону: "Я уже перестал туда ездить — расстраиваться. Стоит заколоченный дом, уродует город".

По данным администрации Барнаула, в развитие туркластера "Барнаул — горнозаводской город" вложено около 3 млрд рублей, из низ 2 млрд — частные инвестиции. Предприниматели вкладывают эти деньги в обновление улиц, фасадов зданий, строений целиком, а также в бизнес-проекты.

Пока поток туристов в этой части города умеренный. Некоторые проекты приостановлены. Например, еще не заработал музей шоколада на улице Пушкина.

Между тем предпринимателей побуждают инвестировать в туристический кластер. Краевое Минимущество в очередной раз выставило на торги магазин "Сухов с сыновьями" на Мало-Тобольской, 36. Объект с обязательством восстановить его исторический облик предлагают за рубль, а землю под ним - за 15 млн рублей. Это уже третья попытка найти инвестора, а точнее мецената.

Факт

21 января огонь уничтожил контору купцов Морозовых на Ползунова, 31 в Барнауле. Как пояснил altapress.ru собственник здания Глеб Юрьев, он обязан восстановить объект по обмерным чертежам. Но для этого потребуются специальные проекты, подготовленные архитекторами, имеющими право работать с памятниками. Их услуги очень дороги и пока Юрьев не знает, "потянет" ли он такие инвестиции. Предприниматель готов продать имущество, но покупателей нет — никому не нужны проекты, сопряженные с такими трудностями реализации.