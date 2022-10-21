Шикарную «четырешку» с винтовой лестницей продают за 9,5 млн рублей в Барнауле

Площадь «двухэтажки» — 92 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь около 103 тыс. рублей.
Квартира занимает 4 и 5 этаж дома. Со стороны кухни восходит солнце, а другие два окна выходят на север и запад.
На этаже — хорошие соседи. Хозяева рассказывают, что все очень дружные, так как в доме всего 12 квартир.
«Все уже сделали ремонт поэтому шума нет», — отмечено в объявлении.
В квартире сделали дизайнерский ремонт. Хозяева отдали предпочтение светлым бежевым тонам с темным интерьером. Декор подбирали с имитацией под натуральные материалы — кирпич, каменная крошка, дерево.
В квартире очень тепло.
«Спим реально всю зиму под простыней», — делятся продавцы.
Также установлены сплит-системы, которые справляются с жарой в летний период.
Также в квартире есть собственный выход на чердак на уровне второго этажа. Его площадь около 15 кв. м. Комнату можно оборудовать под большой гардероб или сделать второй санузел.
Рядом с домом находятся БЮИ, Медицинский институт, политех, АГУ. А также речной вокзал и набережная.