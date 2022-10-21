Шикарную «четырешку» с винтовой лестницей продают за 9,5 млн рублей в Барнауле

Четырёхкомнатную квартиру с двумя уровнями продают за 9, 5 млн рублей в Барнауле. В ней уютный дизайнерский ремонт. Она находится по адресу: Комсомольский пр-т, 28А. Объявление размещено на Авито .

Четырехкомнатная квартира, 92 кв. м за 9,5 млн рублей

Площадь «двухэтажки» — 92 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь около 103 тыс. рублей.

Квартира занимает 4 и 5 этаж дома. Со стороны кухни восходит солнце, а другие два окна выходят на север и запад.

На этаже — хорошие соседи. Хозяева рассказывают, что все очень дружные, так как в доме всего 12 квартир.

«Все уже сделали ремонт поэтому шума нет», — отмечено в объявлении.

В квартире сделали дизайнерский ремонт. Хозяева отдали предпочтение светлым бежевым тонам с темным интерьером. Декор подбирали с имитацией под натуральные материалы — кирпич, каменная крошка, дерево.

В квартире очень тепло.

«Спим реально всю зиму под простыней», — делятся продавцы.

Также установлены сплит-системы, которые справляются с жарой в летний период.

Также в квартире есть собственный выход на чердак на уровне второго этажа. Его площадь около 15 кв. м. Комнату можно оборудовать под большой гардероб или сделать второй санузел.

Рядом с домом находятся БЮИ, Медицинский институт, политех, АГУ. А также речной вокзал и набережная.