20 ноября
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Недвижимость

Широченную «трешку» с алой ванной и смешной обезьянкой продают за 13 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру продают за 13 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Папанинцев, 111. Объявление размещено на Авито.

Трехкомнатная квартира, 120,5 кв. м за 13 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 120,5 кв. м за 13 млн рублей
Авито

Квартира очень просторная и широкая — 120,5 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему хозяину в 108 тыс. рублей.

«Трешка» находится на 12 из 24 этажей в ЖК «Анастасия». Окна квартиры выходят на три стороны: на Нагорный парк, пр. Красноармейский и ул. Папанинцев.

Владельцы сделали в комнатах евро-ремонт и позаботились о своем комфорте. Здесь есть большая гостиная и кухня с новым гарнитуром. Он украшен белыми глянцевыми фасадами, а все шкафы оборудованы доводчиками скрытого монтажа.

Настроение поднимает смешная лампа-обезьянка, которая держит в руках лампочку и освещает столешницу.

В квартире две спальни. В одной из них своя эргономичная гардеробная.

Также есть два санузла, прачечная, душевая и джакузи. Ванную комнату не только отделали ярком плиткой, но и сделали электрический теплый пол.

Территория дома ухожена и находится под охраной. На ней есть детская и спортивная площадки и подземный паркинг. Рядом с домом в шаговой доступности школы, детские сады, бассейны, спортзалы, кинотеатры, торговые центры.

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