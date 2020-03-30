Сибирский хоккеист продает свою усадьбу за 65 млн рублей

Объявление о продаже трехэтажного коттеджа площадью 480 кв. метров, расположенного в районе села Усть-Заостровского, появилось на сайте «Авито».
Покупателям предлагается «шикарный дом-мечта» с огромной придомовой территорией, дизайнерским ремонтом, итальянской мебелью и собственным выходом к реке Иртыш.
«Продается шикарный дом-мечта в экологически чистом районе. Всего в 36 км от города. Усадьба построена в 2013 году. Огромная придомовая озелененная территория. Собственный выход к речке Иртыш. Дорогой дизайнерский ремонт с итальянской мебелью, которая никого не оставит равнодушным. Вся дорогая немецкая бытовая техника и итальянская мебель остается», — говорится в объявлении.
Усадьба также включает в себя огромную кухню, просторную гостиную, три большие спальни, укомплектованные мебелью и техникой, одну детскую комнату и отдельную игровую комнату.
В цокольном этаже располагается спортзал. На территории находятся гостевой дом, баня, мангальная зона, детская площадка и розарий.
За «дом-мечту» продавец просит 65 млн рублей.
По данным издания, усадьба принадлежит экс-нападающему «Авангарда», а ныне тренеру по развитию игроков в системе клуба 37-летнему Антону Курьянову.