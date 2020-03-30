Сибирский хоккеист продает свою усадьбу за 65 млн рублей

Объявление о продаже трехэтажного коттеджа площадью 480 кв. метров, расположенного в районе села Усть-Заостровского, появилось на сайте «Авито».

Покупателям предлагается «шикарный дом-мечта» с огромной придомовой территорией, дизайнерским ремонтом, итальянской мебелью и собственным выходом к реке Иртыш.

«Продается шикарный дом-мечта в экологически чистом районе. Всего в 36 км от города. Усадьба построена в 2013 году. Огромная придомовая озелененная территория. Собственный выход к речке Иртыш. Дорогой дизайнерский ремонт с итальянской мебелью, которая никого не оставит равнодушным. Вся дорогая немецкая бытовая техника и итальянская мебель остается», — говорится в объявлении.