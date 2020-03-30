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Недвижимость

Сибирский хоккеист продает свою усадьбу за 65 млн рублей

Бывший хоккеист «Авангарда» продает за 65 млн рублей свою усадьбу, расположенную под Омском, пишет «СуперОмск».

Усадьбу хоккеиста продают под Омском.
Усадьбу хоккеиста продают под Омском.
avito.ru.

Объявление о продаже трехэтажного коттеджа площадью 480 кв. метров, расположенного в районе села Усть-Заостровского, появилось на сайте «Авито».

Покупателям предлагается «шикарный дом-мечта» с огромной придомовой территорией, дизайнерским ремонтом, итальянской мебелью и собственным выходом к реке Иртыш.

«Продается шикарный дом-мечта в экологически чистом районе. Всего в 36 км от города. Усадьба построена в 2013 году. Огромная придомовая озелененная территория. Собственный выход к речке Иртыш. Дорогой дизайнерский ремонт с итальянской мебелью, которая никого не оставит равнодушным. Вся дорогая немецкая бытовая техника и итальянская мебель остается», — говорится в объявлении.

Усадьба также включает в себя огромную кухню, просторную гостиную, три большие спальни, укомплектованные мебелью и техникой, одну детскую комнату и отдельную игровую комнату.

В цокольном этаже располагается спортзал. На территории находятся гостевой дом, баня, мангальная зона, детская площадка и розарий.

За «дом-мечту» продавец просит 65 млн рублей.

По данным издания, усадьба принадлежит экс-нападающему «Авангарда», а ныне тренеру по развитию игроков в системе клуба 37-летнему Антону Курьянову.

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