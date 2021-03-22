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Недвижимость

Сибирский лес и мишки. Стало известно, как будет выглядеть ЖК в Санкт-Петербурге от барнаульского застройщика

Барнаульский архитектор Алексей Квасов опубликовал на своей страничке в Instagram рендеры нового жилого комплекса «Сибирь», который ИСК «Союз» Владимира Отмашкина возведет в северной столице.

Визуализация проекта ЖК "Сибирь" в Санкт-Петербурге.
Визуализация проекта ЖК "Сибирь" в Санкт-Петербурге.
@kvasov_archstudio.

О том, что один из крупнейших барнаульских девелоперов намерен осваивать строительный рынок центральной России, стало известно еще зимой прошлого года. Об это altapress.ru рассказала финансовый директор «Союза» Елена Греб.

Бизнес-леди тогда отметила, что новый жилой комплекс будет отличаться сибирским колоритом. Для него девелопер выкупил участок земли, площадью примерно 10 га в пригороде Санкт-Петербурге — городе Колпино.

Визуализация проекта ЖК &quot;Сибирь&quot; в Санкт-Петербурге.
Визуализация проекта ЖК «Сибирь» в Санкт-Петербурге.
@kvasov_archstudio.

Судя по опубликованной главным архитектором проекта Квасовым концепции нового ЖК, застройщик не отказался от этой идеи. В основу выбранной цветовой гаммы для фасадов и внутреннего оформления лягут исключительно природные цвета сибирского леса (зеленый, коричневый и т.д.), теплые оттенки дерева и традиционные в понимании петербуржцев сибирские мотивы — мишки и шишки.

Визуализация проекта ЖК &quot;Сибирь&quot; в Санкт-Петербурге.
Визуализация проекта ЖК «Сибирь» в Санкт-Петербурге.
@kvasov_archstudio.

В новом ЖК будет четыре корпуса, благоустроенная территория, детские площадки и паркинг.

Как рассказала Елена Греб, «Союз» не будет останавливаться только на ЖК «Сибирь». В планах застройщика полноценно зайти на питерскую землю. Тем более, что база для панельного строительства уже заложена. В 2019 году в Питере застройщик купил завод ЖБИ-изделий, где сразу же была запущена реконструкция цехов без остановки производства.

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