Сирые и без квартир. Кто и почему «прокатил» детей-сирот Алтайского края с жилищными сертификатами

Благая мера
Председатель комитета по социальной политике краевого заксобрания Татьяна Ильюченко 18 июня этого года объявила о том, что в 2021—2022 годах нуждающимся в жилье сиротам будет предоставлено около 300 жилищных сертификатов. Номинал каждого — 1,325 млн рублей.
В Барнауле за такие деньги сложно найти подходящую квартиру, чтобы она была в хорошем состоянии и имела площадь не меньше 33 кв. м. (таковы требования законодательства. — Прим. ред.).
Идея была в том, чтобы получатели могли вложить бюджетные средства в то жилье, которое им действительно нужно. Например, более просторное и комфортное. Согласно тексту постановления, разницу в цене сироты могут покрыть за счет собственных накоплений, материнского капитала или ипотеки.
К тому же, они сразу смогут оформить «жилые квадраты» в собственность.
Еще один плюс состоит в том, что сертификат должен действовать на территории всего Алтайского края. Таким образом, дети-сироты не привязаны к населенному пункту, где прописаны, и могут купить жилье там, где им хочется.
Казалось бы, идея хорошая. С этим согласились и сами дети-сироты. Например, льготники из Барнаула и Новоалтайска подали документы на получение сертификатов в Региональное жилищное управление. И все было хорошо, пока дело не дошло до суда.
Краткая история появления сертификатов для детей-сирот
- 14 декабря 2020 года. На 49-й сессии заседании краевого законодательного собрания был поднят вопрос о том, чтобы использовать жилищные сертификаты в качестве дополнительной меры для обеспечения данной льготной категории граждан квартирами.
- 18 декабря 2020 года. Законопроект принят в первом чтении.
- 21 января 2021 года. На заседании рабочей группы по подготовке проекта краевого закона о жилищных сертификатах для детей-сирот уточняют условия их получения. Минстрой предлагает внести пункты о возрасте не менее 23-х лет и наличии судебного решения о предоставлении жилья от 1 января 2019 года.
- 2 февраля 2021 года. Законопроект о жилищных сертификатах готовят к окончательной редакции.
- 18 февраля 2021 года. Рассмотрение законопроекта во втором чтении в АКЗС.
- 26 февраля 2021 года. На 51-й сессии в АКЗС депутаты единогласно приняли закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот», то есть утвердили жилищные сертификаты для данной льготной категории граждан.
- 4 августа 2021 года. Депутаты АКЗС предложили на федеральном уровне признать право регионов предоставлять детям-сиротам жилищные сертификаты.
Формирование реестра
Поясним, для получения жилищного сертификата, помимо всего прочего, нужно иметь на руках вступившее в законную силу определения суда «Об утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением».
Данный пункт черным по белому прописан в общих положениях постановления правительства Алтайского края от 29 апреля текущего года. Документ был подписан губернатором Виктором Томенко.
Как нам рассказали непосредственные участники, заявившиеся на получение жилищных сертификатов, они с нетерпением ждали старта реализации новой меры, которая была запланирована на 1 июля.
«Процедура запускалась с подачи заявления. Мы днями и ночами сидели на сайте Регионального жилищного управления, чтобы получить информацию о начале приема заявлений. И вот прием стартовал. Реестр заявителей формировался из тех, кто подходил под критерии детей-сирот, претендующих на жилье от государства. Мы в него благополучно вошли, получили письма о необходимости подписать мировое соглашение», —отметили собеседники.
Однако, дело начало затягиваться из-за длительных сборов и обработки документов. К тому же, в Региональном жилищном управлении сменился начальник, так как Евгений Катугин оказался под следствием по статье «халатность». После всех проволочек сироты вопреки ожиданиям начали получать отказы в судах.
«Заявление краевого государственного казенного учреждения „Региональное жилищное управление“ (от лица которого было оформлено обращение в суд. — Прим. ред.) об утверждении мирового соглашения на стадии исполнения решения суда по делу <…> и прекращении исполнительного производства оставить без удовлетворения», — говорится в решении одного из районных судов, а именно Железнодорожного.
Кстати, в начале августа в нашем заксобрании выступили с инициативой закрепить за регионами право на предоставление сертификатов.
«Это произошло спустя месяц после того, как дополнительная мера должна была начать действовать. Тогда возникает вопрос — постановление, принятое на региональном уровне не имеет юридического веса? Тогда, зачем нужно было все это затевать?», — подчеркивают собеседники altapress.ru.
Они отметили, что в случае принятия законопроекта на федеральном уровне, льготники не сразу смогут распоряжаться своими квартирами. Инициатива предполагает индивидуальные условия предоставления сертификатов в каждом регионе. Но общими должны быть два пункта: возраст не мнеее 23 лет и запрет на отчуждение недвижимости (обмен, продажа и т. д.) в течение пяти лет.
«У нас возникает вопрос, получат ли дети-сироты 166 сертификатов в этом году по условиям регионального постановления? Или из-за судебных решений оно (постановление. — Прим. ред.) не будет исполняться? Дело в том, что сначала были введены достаточно хорошие условия и лояльные требования. Мы соглашались именно на них, а инициатива, выдвинутая на федеральном уровне, кардинально все меняет», — сокрушаются собеседники.
Они заметили, что люди вынуждены ждать квартиры десятилетиями.
«Многим уже за 30 лет, а они до сих пор не могут получить причитающееся по закону. Сейчас нас ждут еще проволочки, потом длительный процесс покупки. За все это время может многое измениться: у кого-то появятся дети и придется расширятся, кто-то разведется, а кто-то захочет уехать в другой город. Это же не совсем справедливо», — говорит один из собеседников.
Справка
Алтайский край уже не раз оказывался «в немилости» из-за срывов программы по обеспечению детей-сирот жильем. Так, в феврале текущего года заместитель гепрокурора России Дмитрий Демешин вынес предостережение министру строительства и ЖКХ Алтайского края Ивану Гилеву из-за недоосвоенных в 2020-м 561 млн рублей. Деньги были выделены на покупку недвижимости сиротам. В итоге вместо 751 квартиры были приобретены всего 222. Не потраченные миллионы регион вернул в федеральную казну.
При чем здесь суд
Собеседники рассказали, что на сегодняшний день жилье детям-сиротам РЖУ предоставляет по решению суда. Они пояснили, у сотен из них на руках есть уже вынесенные решения судов (по старой схеме) о том, чтобы управление выполнило свои обязательства и обеспечила льготную категорию граждан «жилыми квадратами», причитающимися им по закону.
Суть мирового соглашения сводится к тому, что обе стороны — РЖУ и заявитель на сертификат — договариваются в суде о том, что вместо готовой квартиры ведомство вручает сироте сертификат номиналом в 1,325 млн рублей. Предполагалось, что процедура сугубо добровольная.
Но суды не пошли на уступки. На сегодняшний день отказ получили минимум 6 человек. РЖУ намерено подавать заявления дальше — в кассацию и продолжить попытки «продавить» ситуацию. Но время выступает отягчающим фактором. Если все стороны не успеют урегулировать ситуацию до конца календарного года, то «поезд» уедет и придется начинать все сначала.
Денежный вопрос
Тем временем, каждый из заявителей уже отказался от готовой квартиры в пользу сертификата. Людей уверяют, что никто из них не потеряет текущее место в очереди, но время безвозвратно уходит.
Многим детям-сиротам, которые должны были получить полагающееся жилье еще в 18, уже под 30 и более лет. Из-за проволочек их счастливое новоселье оттягивается на еще более неопределенный срок.
«Мы не понимаем, что нам делать в такой ситуации. Многие сейчас стараются отсрочить суды всеми законными способами, чтобы не получить отказ. Ведь в этом случае им придется идти дальше по инстанциям, а это очень затяжной процесс. До конца календарного года они просто не успеют. А ведь нужно закладывать время на формальности в случае, если все же удастся заключить мировое соглашение с Региональным жилищным управлением. После получения сертификата нужно найти квартиру и предоставить ее на проверку. Чиновники должны еще утвердить ее, предварительно проверив, подходит ли жилье под все параметры», — отмечает одна из заявительниц.
Параметров много. Во-первых, это площадь не менее 28 кв. м. Во-вторых, состояние дома — квартира не должна быть в аварийном строении. В-третьих, не допускается никаких обременений и т. д.
«Мы — не маргиналы»
Если вернуться к федеральной инициативе АКЗС, то она предполагает запрет на отчуждение жилья, купленного с использованием сертификата, в течение пяти лет «в целях предотвращения совершения мошеннических действий непосредственно самим получателем сертификата или третьими лицами».
Льготников возмущает, что каждый раз, когда речь заходит о детях-сиротах, сразу начинаются разговоры о «нечистоте рук». По словам собеседников altapress.ru, на них смотрят искоса и относятся, как к «отбросам общества», начиная от чиновников, заканчивая простыми гражданами.
«Я не понимаю, чем мы это заслужили. Мы — не маргиналы. Например, у меня высшее образование, семья, хорошая работа. Выгляжу я вполне прилично, одеваюсь не на помойке. Откуда такое отношение?», — сокрушаются одна из собеседниц.
Доводы районных судей
Возвращаясь к отклоненным мировым соглашениям, нужно уточнить, что судьи формально пекутся о дальнейшей судьбе детей-сирот. Об этом говорит текст обоснования решения Железнодорожного суда, который оказался в распоряжении altapress.ru.
«Согласно ч. 6 ст. 153.10 Гражданско-процессуального кодекса России «суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц», — говорится в решении суда.
Оно строится вокруг двух важных аргументов. Во-первых, детей-сирот должны обеспечить готовым жильем, а не условным правом купить квартиру с использованием бюджетных денег. Во-вторых, судья ссылается на несоответствие регионального постановления федеральному законодательству.
«Других форм предоставления жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе путем предоставления жилищного сертификата на приобретение жилья, указанным Законом не предусмотрено (п. 1 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ)», — говорится в документе.
Собеседники предполагают, что вероятно по этой причине АКЗС постфактум запустил инициативу утвердить право субъектов на использование сертификатов на всероссийском уровне.
В то же время, в других регионах страны дети-сироты уже благополучно получают жилищные сертификаты. Так, проблем не возникло в Приморском, Ставропольских краях и Калининградской области.
Для того, чтобы разъяснить ситуацию altapress.ru подал запросы в Правительство Алтайского края и Региональное жилищное управление.
Также мы обратились в минсоцзащиты Калининградской области, попросив поделиться опытом успешной реализации новой меры. Здесь сироты спокойно покупают жилье на деньги полученных сертификатов.
А льготникам Алтайского края придется пока запастись терпением и ждать дальнейшего развития непростой истории.