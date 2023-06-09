9 июня
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Недвижимость

Скандальное привокзальное кафе в Новоалтайске меняют на автомобиль

Владелец кафе «Уралочка», в двух шагах от перрона в Новоалтайске, продает свой бизнес. Он рассматривает вариант обмена на автомобиль или квартиру. Altapress.ru узнал, что это за место и что о нем вспоминают горожане.

Кафе "Уралочка", Новоалтайск.
Кафе "Уралочка", Новоалтайск.
altapress.ru

Кафе находится по адресу ул. Черепановых, 5. Площадь здания 120 кв. м. Расстаться с ним собственник готов за 2,7 млн рублей. Этим бизнесом он занимался как минимум 17 лет.

Судя по объявлению на Avito, цену снизили — ранее за кафе просили 3,9 млн рублей.

Владелец предлагает использовать помещение под другое дело: цех, магазин, пекарня и т. д. Предположительно, внутри еще остается кухонное оборудование.

Чем известно кафе

За «Уралочкой» тянется шлейф привокзальной романтики. По воспоминаниям читателей, вечером завсегдатаи проводили здесь шумные алкогольные посиделки. Однако слишком сильно это никому не мешало — здание находится в отдалении от жилых домов.

Тем не менее без внимания полиции место не оставалось.

Например, в 2022 году новоалтайский городской суд назначил административное наказание гражданке за то, что та не прекращала громко выражаться грубой нецензурной бранью. Даже после того, как об этом просили полицейские.

«В юности зимой мне приходилось ждать электричку в этом кафе — новый вокзал только строили, - вспоминает читатель altapress.ru. - Пьяные здесь появлялись с обеда. Иногда с полицией — бывало, кто-то «терял» телефон. Здесь можно было перекусить кебабом, пельменями и еще парой-тройкой закусок. В зале стоял музыкальный автомат, в котором постоянно заказывали Круга или mr. Credo. Ах, ностальгия».

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