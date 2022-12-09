Скандинавия в каждой детали

Внутри каждого из семи домов собственный двор, в котором арт-объекты отсылают к историческому и природному наследию. Зоны отдыха сделаны из экологичных материалов.
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ЖК «Лапландия» — по-фински белый и строгий комплекс, возведенный по принципу «город в городе».
Внутри каждого из семи домов собственный двор, в котором арт-объекты отсылают к историческому и природному наследию. Зоны отдыха сделаны из экологичных материалов.
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