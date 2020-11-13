Скелеты в шкафу Барнаула. Продали долгострой, «замороженный» из-за Малаховского кольца у «Ашана»

Аукцион, организованный Фондом имущества Алтайского края, прошел 10 ноября. В качестве одного из лотов на торги был выставлен «бетонный скелет» недостроенного административного здания по адресу Северный Власихинский проезд, 3. Его купили за 10,6 млн рублей. Об этом проинформировала пресс-служба фонда.

Дорогая покупка

Торги проходили на основании решения Арбитражного суда от 20 ноября 2019 года. Недвижимость была изъята у компании «Агрос». Судя по ЕГРЮЛ, ее директором числится Александр Боровицкий.

Общая площадь участка, на котором стоит долгострой, — примерно 3,5 тыс. кв. м. При этом, площадь застройки составляет всего 164 кв. м, а степень готовности объекта оценивается в 18%.

Расположение долгостроя на Северном Власихинском проезде , 3. Google Карты.

Недострой не раз выставляли на торги, но без особого результата. Они признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Прошедший аукцион, порадовал больше. Относительно «молодой» недострой все-таки продали. Его купил за 10,6 млн рублей индивидуальный предприниматель Иван Воронцов. Это на два с лишним миллиона дороже начальной стоимости, фонд оценивал недвижимость в 8 млн.

Местоположение долгостроя на Северном Власихинском проезде относительно Малаховского кольца. 2 ГИС.

Пока неизвестно, для каких целей ИП, занимающийся небольшими строительными и дорожными госзаказами, сделал столь дорогую покупку.

Раннее уточнялось, что здесь могут появиться гаражи, здание медицинского, социального, образовательного, спортивного учреждения. Землю также можно использовать для строительства религиозных объектов.

Расположение долгостроя на Северном Власихинском проезде , 3. Google Карты.

Как становятся долгостроями?

Судя по выписке из ЕГРЮЛ, «Агрос» занимается различными видами бизнеса — изданием газет и журналов, производством штукатурных, столярных работ, работ по устройству покрытий полов, облицовке стен и, что интересно, строительством жилых и нежилых зданий.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Удалось выяснить, что летом 2010 года «Агрос» арендовал земельный участок на Северном Власихинском проезде, 3, сроком на три года.

На этой территории должно было вырасти красивое административно-складское здание. Разрешение на возведение объекта капитального строительства было выдано в июле 2012 года.

Автостоянка. pixabay.com.

Но чуда не свершилось, объект так и не возвели. Сам «Агрос» пеняет на действия третьих лиц. Сначала мешала автостоянка «Автоимперии», которая никак не хотела освобождать участок. Вопрос с ней решался в суде. Дело сдвинулось с мертвой точки только в 2014 году, но уже истек срок договора аренды.

В 2015 году «Агрос» заключил новый договор аренды с управлением имущественных отношений Алтайского края на три года. Разрешение на строительство было выдано в 2016 году, оно истекало в 2017-м.

Строительство кольца у «Ашана». barnaul.org

Планам «Агроса» не суждено было сбыться. В ноябре 2017 года начались работы по строительству развязки на пересечении улиц Малахова и Власихинской (у ТЦ «Ашан»). Из-за дорожных работ, которые тогда велись в этом районе, объект «Агроса» просто отключили от электричества.

К слову, в том же 2017-м компания сама решила избавиться от железобетонного скелета. Объявление о продаже под заголовком «Ищу инвестора» появилось прямо на коричневом заборе замороженной стройки.

Расположение долгостроя на Северном Власихинском проезде , 3. Google Карты.

Как бы то ни было, после истечения срока аренды по второму договору, управление имущественных отношений решило воспользоваться новыми нормами ГК РФ и Земельного кодекса, вступившими в силу в марте 2015-го.

Согласно букве закона, изъять у собственника имущество можно только в случае отчуждения объекта незавершенного строительства из-за прекращения действия договора аренды земельного участка.

Северный Власихинский проезд реконструировали. 19 июня 2015 год. barnaul.org

Дело было отправлено в Арбитражный суд. После этого долгострой, которому минимум лет пять, попал на аукцион.

Фонд имущества уже который год пытается продать свалившееся «счастье». Наконец, удачно, да еще и с «наваром» в 2,5 миллиона сверх изначальной цены.

Уродливая достопримечательность

Долгострой на пр. Ленина , 122б. «Алтайская элита»

Повезло и другим долгостроям, о которых altapress.ru писал еще в сентябре. Правда, не всем. Тогда торги были только объявлены, наиболее интересным лотом казался железобетонный скелет на Ленина, 122-б.

Напомним, его возведение началось в далеких 90-х. В 2007 году землю под недостроем отдали в аренду компании «Сетра». На этом месте хотели построить восьмиэтажное офисное здание с подземной парковкой.

Долгострой на пр. Ленина , 122б. altayrealt.ru

Скелет здания хоть и оброс несколькими этажами каркаса, но так и не превратился в полноценный объект недвижимости, стройка вновь была «заморожена».

Факт Объект незавершенного строительства стоит на участке земли, площадью 1012,5 кв.м. Его общая площадь 4232 кв. м. Степень готовности объекта составляет всего 18%. На данный момент его оценили в те же 37,2 млн рублей, при шаге аукциона в 372 тыс. рублей.

Долгострой на пр. Ленина , 122б. «Алтайская элита»

Судя по всему, недостроенное здание на Ленина, 122-б так и останется некрасивой достопримечательностью. Своеобразным приветом из прошлого. Хотя, землю под ним можно было бы использовать во благо.

Список разрешенного строительства немаленький. Это — объекты индивидуального (высотой не более 9 м), многоквартирного жилого строительства (от малоэтажного объекта до высотки в 75 м) и т.д.

В числе везунчиков

Виды Барнаула.

Всего в списке лотов прошедшего аукциона — 4 объекта. Кроме недостроенных зданий на пр. Ленина, 122-б и Северном Власихинском проезде, 3, в документации значатся еще два.

Во-первых, недострой, расположенный в производственно-функциональной зоне Индустриального района на ул. Трактовая 2-б/2. Неподалеку находится «MSV Логистик». Его купила производственно-строительная компания «Декарт» за 8,7 млн рублей.

Степень готовности — 7%

Площадь застройки — 403,1 кв. м

Площадь участка — 6273 кв. м

Начальная стоимость — 8,5 млн рублей

Виды Барнаула.

Во-вторых, недострой, временно забытый на ул. Чеглецова, 68-а. Он изъят на основании решения Октябрьского районного суда у А.А. Болотина. Объект купил некто Иван Угаров за 108 тыс. рублей.

Степень готовности — 13%

Площадь застройки — 51,6 кв. м

Площадь участка — 1961 кв. м

Начальная стоимость — 107 тыс. рублей

Кстати, господин Угаров активно занимается шоппингом на аукционных площадках с 2014 года. Часть торгов признаны несостоявшимися из-за того, что он был единственным заявителем. Но бизнесмен не сдается и подает заявку за заявкой.

За последние полгода помимо недостроя на Трактовой, он приобрел объект незавершенного строительства на Павловском тракте, 315-г (площадь участка под ним — более 7 тыс. кв. м), стоимостью 3,2 млн рублей.