Скидка 33 млн. В Барнауле снизили цену на брошенный памятник в историческом центре

Начальная цена здания Горного училища на пр. Красноармейский, 21 снизилась вдвое. Теперь федеральный памятник планируют продать на аукционе и приватизировать за 32,5 млн рублей.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.

26 апреля пройдет третий аукцион по продаже Горного училища. Остальные не состоялись, потому что никто не захотел покупать здание и участок за 66 млн рублей.

Теперь его хотят продать за 32,5 млн рублей. Также сократился шаг аукциона – с 3,3 до 1,6 млн рублей.

2,7 тыс. кв. м. – общая площадь здания.

2,99 тыс. кв. м – общая площадь земельного участка.

52 м – протяженность сети электроснабжения, которая также входит в лот.

1861 – год постройки.

Федеральный памятник приватизируют с жестким условием.

В документе «Охранное обязательство собственника» указано, что до осени 2025 года обладатель объекта должен согласовать с властями проект реставрации. На основе этой документации владелец обязан реставрировать объект до весны 2030 года и после отчитаться.

Это первый объект культурного наследия (ОКН) федерального значения в России, который вместе с участком приватизируют через аукцион. Подробнее о процедуре и изменениях в законе, а также самом лоте мы писали здесь.

Следующими приватизации подлежат Богадельня купца Пуртова (ул. Пушкина, 58) и Дом Поскотинова (ул. Малая Олонская, 21). Лоты еще не сформированы.

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