На Павловском тракте, 37, неподалеку от «Формулы» построят двухэтажный магазин с административными помещениями. Небольшое здание без архитектурных излишеств на «парадной» магистрали города вызвало на градостроительном совете несколько вопросов. Защищал свой проект архитектор Владимир Золотов.

Объект планируют построить небольшом участке, где ранее стоял ветхий частный дом. Его расположат с учетом возможного расширения Павловского тракта.

Здание будет двухэтажным: первый предназначен для торговых, второй – для административных помещений. Будет и технический подвал с трехметровыми потолками, который не будут использовать для сдачи в аренду. Это вызвало у членов градсовета вопросы: зачем так нерационально использовать площади?

Вполне возможно, что в будущем к зданию пристроят еще помещения. Для этого маневра один из фасадов сделают глухим.

Отделку фасадов планируют сделать с помощью композитных материалов и штукатурки.

Некоторые эксперты хотели бы видеть на этом месте совсем иное здание. Например, член градостроительного совета Евгений Носенко отметил, что спроектированный объект на сочетается с существующей застройкой. К тому же он предлагает отказаться от строительства на Павловском тракте, пока не решится вопрос его развития.

«Об ул. Фурманова говорили, что будет развязка, но там понаставили автосервисов. Мы никак не двигаемся, чтобы Павловский тракт стал Павловским трактом. Все низкое, маленькое, все узко», - сказал он.

Владимир Золотов сказал, что спроектировал объект в едином стиле с планируемыми зданиями, которые возведут по соседству.

Главный архитектор края Виктор Четошников уточнил, почему нельзя увеличить этажность объекта, чтобы он соответствовал значению магистрали.

Это невозможно сделать, не добавляя количество парковочных мест. А ставить их на участке в 4,45 сотки уже негде, объяснил Владимир Золотов.

Эскиз здания на Павловском тракте, 37. Мастерская Золотова

Некоторые эксперты порекомендовали пересмотреть колористическое решение, опереться на облик существующей застройки, где встречаются сочетания голубого, красного и рыжего. «Проедешь мимо и не заметишь», - сказали о спокойном варианте.

Архитектор Петр Анисифоров подобрал к объекту эпитет «инженерный».

Авторов проекта попросили подумать над тем, как можно использовать подвальный этаж, и по возможности пересмотреть цветовое решение фасадов в рабочем порядке. Проект одобрили.

445 кв. м – площадь участка;

222 кв. м – площадь застройки;

575 кв. м – общая площадь здания.

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