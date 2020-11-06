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6 ноября 4°C
Недвижимость

Следком проверит барнаульского застройщика и чиновников на мошенничество

Следователи выделили в отдельное производство материалы проверки должностных лиц застройщика «Монтажная компания ПР-Холдинг», в полномочия которых входит строительный и жилищный надзор. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Пикет дольщиков дома на пр. Ленина, 195а в Барнауле.
Пикет дольщиков дома на пр. Ленина, 195а в Барнауле.
Barnaul22

Действия сотрудников проверяют на наличие фактов мошенничества в отношении дольщиков дома на пр. Ленина, 195а в Барнауле.

Сдать дом должны были в третьем квартале 2017 года, но до сих пор не достроили и не ввели в эксплуатацию.

«Процессуальная проверка о мошенничестве продолжается — проводятся допросы руководства строительной компании, потерпевших, а также должностных лиц администрации города Барнаула и инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края», — прокомментировали в СК.

Также следователь третьего отдела по особо важным делам ежедневно выезжает на объект, чтобы контролировать строительные работы, подчеркнули в ведомстве.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.
www. duma-barnaul.ru

По результатам проверки следователи дадут юридическую оценку на предмет халатного отношения, которое повлекло нарушение прав дольщиков.

Как уже писал altapress.ru, 24 октября дольщики вышли на акцию протеста. Они записали видеообращение к Рамзану Кадырову, в котором просили его о помощи, так как от местной власти уже ничего не ждут.

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