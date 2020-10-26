«Дом плача». Почему барнаульским дольщикам приходится просить о помощи Кадырова

С плакатами наперевес
Митинг у недостроенного объекта «ПР-Холдинга» проходит уже не в первый раз. В начале июня этого года барнаульцы вышли на пикет, чтобы привлечь к проблеме внимание краевых и городских властей.
По сведениям «МК на Алтае», некоторым после митинга начали приходить повестки из УМВД по Барнаулу с требованием явиться в отдел полиции для дачи показаний по факту проведения несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия.
В связи с этим была подготовлена петиция, которую подписали порядка 150 дольщиков. Ее адресовали гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. В петиции барнаульцы просили прекратить преследование пострадавших от недобросовестных действий застройщика, инициированное в ответ на «призыв о помощи».
На этот раз обманутые барнаульцы решили обратиться к главе Чеченской Республики, так как он, по мнению дольщиков, часто общается с Владимиром Путиным. Они попросили Рамзана Кадырова рассказать президенту о проблеме, ведь сами они не могут достучаться до федеральных властей. По мнению дольщиков, городские и краевые руководители попросту замалчивают о долгострое.
Дом плача
«ПР-Холдинг» начал возводить объект пять лет назад, в 2015 году. И ничто не предвещало беды. На первом этапе строительства были введены в эксплуатацию блок-секции № 1 и 2. Блок-секциям № 3 и 4 повезло меньше. Работы здесь до сих пор не завершены.
Только в последний месяц там появились рабочие, чтобы благоустроить территорию и подготовить парковку. По информации altapress.ru на это ушли последние деньги застройщика.
Дольщики объяснили — раньше напротив подъездов недостроенных секций была большая ямам, поэтому зайти в здание можно было только через окно. Сейчас подъезды готовы впустить желающих, но смотреть пока толком не на что.
С июня этого года, когда после пикета к решению вопроса подключился глава Барнаула Вячеслав Франк, ничего не изменилось. Внутри здания работы прекратились, не успев начаться. Заморозили даже работы по остеклению.
Тем временем у дольщиков заканчивается терпение. Каждый из-за простоя так или иначе терпит убытки. Так пенсионерка Ольга Шенгальс три года назад решила разъехаться с сыном. Продала квартиру на Потоке, купила жилье на «вторичке» сыну, а свою половину вложила в долевку.
«Думала буду жить в новой квартире, — рассказывает дольщица, едва сдерживая слезы, — Как бы не так, из-за этого долгостроя приходится мотаться по съемным квартирам. Сейчас вот живу в комнатке на подселении. Дожилась на старости лет».
Максим Судос — многодетный отец. У него трое детей. Большой семье нужна площадь побольше, поэтому решили вложить все наколенные деньги в долевку за 1,6 млн рублей (это был 2016 год). Взяли ипотеку.
Но за четыре года дольщик так и не дождался законных жилых квадратных метров. И это при том, что федеральные власти не устают рассказывать о мерах, предпринимаемых для поддержания многодетных семей.
«Все это время мы находимся в подвешенном состоянии — ни квартиры, ни денег, ни других накоплений. А все, что было вложено в эту квартиру, заморожено. Мы даже не можем их забрать и потратить на что-то другое», — объясняет Судос.
Пинг-понг с приставами
Общее количество квартир в двух недостроенных секциях — 256. В «ПР-Холдинге» еще летом уверяли, что не могут продать свободные жилые и нежилые площади из-за запрета на осуществление регистрационных действия, наложенного краевой службой судебных приставов. Формулировка следующая: в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам.
Но Главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин эту информацию фактически опроверг, заявив, что препятствий не существует.
В то же время по информации «Толка», именно судебные приставы мешают долгострою перестать быть таковым. Они накладывают арест на имущество компании, после чего получают предписание его отменить, и снова арестовывают. И так по кругу.
Все хорошо, прекрасная маркиза
Тем временем застройщик потратил на парковку последние деньги, на остальное же финансирования нет. Не хватает 15 млн рублей. Так объяснили дольщикам текущую ситуацию в «ПР-Холдинге».
«Суды проходят один за другим, но результата никакого. Тут нужно какие-то более жесткие меры. Или федеральная помощь. Почему бы не достроить дом за счет государства, а потом уже решать, что делать с застройщиком?» — сетую митингующие.
Барнаульцы могли бы задать этот вопрос властям на совещании рабочей группы, куда входили все задействованные стороны, в том числе сами дольщики, представители застройщика, судебные приставы, городские власти и т.д. Но после собрания, прошедшего летом, на котором Вячеслав Франк дал указание прекратить блокирование финансирования строительства, потерпевшую сторону перестали приглашать.
Ситуацию мог бы решить Единый реестр проблемных объектов России. Он заработал на сайте ДОМ.РФ. Дольщики попытались внести в список и свой злополучный дом, но не тут-то было.
Максим Судос объясняет:
«Данные о проблемных домах должна подавать администрация, но она этого по какой-то причине не делает. Более того, у нас складывается впечатление, что все наши обращения на федеральном уровне блокируют. Все наши обращения спускаются в регион, в профильные комитеты, которые пишут о том, что все под контролем — застройщик строит, а сроки переносятся, якобы, по нашей инициативе».
Дольщик добавляет, что официально дом не считается проблемным, а значит в реестр он не попадет. Это значит, что он не будет внесен в федеральную дорожную карту мер помощи обманутым дольщикам. Иными словами, проблема так и останется не решенной, а барнаульцы в ближайшее время так и не получат ключи от своих квартир.
«Поэтому мы и решили обратиться к руководству регионов, где с долгостроями ситуация не в пример лучше, чем в Алтайском крае. В частности, в Чеченской Республике нет ни одного проблемного объекта», — резюмирует дольщик.
Любопытно, что на сайте ДОМ. РФ, который является оператором Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в Алтайском крае значится только пять домов-долгостроев. Два объекта в Белокурихе, один — в Новоалтайске и, наконец, два — в Барнауле. Это дом на ул. Шумакова. 21 (компания «Сентябрь») и на ул. Интернациональная. 130 (УК «Центр»).
Больше ни одного объекта, в том числе, расположенного на пр. Ленина, 195-а, в списке нет.
Тем не менее, дольщики решили обратиться к главе Чеченской Республики, чтобы Рамзан Кадыров поделился с руководством Алтайского края и Барнаула положительной практикой — как строить качественно и в срок.