«Дом плача». Почему барнаульским дольщикам приходится просить о помощи Кадырова

Видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову записали барнаульские дольщики во время митинга, который прошел 24 октября у долгостроя на пр. Ленина, 195-а. В нем барнаульцы, которые уже несколько лет не могут дождаться новоселья, попросят у руководителя Чеченской Республики помощи получить оплаченное жилье.

С плакатами наперевес

Митинг у недостроенного объекта «ПР-Холдинга» проходит уже не в первый раз. В начале июня этого года барнаульцы вышли на пикет, чтобы привлечь к проблеме внимание краевых и городских властей.

По сведениям «МК на Алтае», некоторым после митинга начали приходить повестки из УМВД по Барнаулу с требованием явиться в отдел полиции для дачи показаний по факту проведения несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия.

Пикет дольщиков в Барнауле. change.org

В связи с этим была подготовлена петиция, которую подписали порядка 150 дольщиков. Ее адресовали гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. В петиции барнаульцы просили прекратить преследование пострадавших от недобросовестных действий застройщика, инициированное в ответ на «призыв о помощи».

На этот раз обманутые барнаульцы решили обратиться к главе Чеченской Республики, так как он, по мнению дольщиков, часто общается с Владимиром Путиным. Они попросили Рамзана Кадырова рассказать президенту о проблеме, ведь сами они не могут достучаться до федеральных властей. По мнению дольщиков, городские и краевые руководители попросту замалчивают о долгострое.

Дом плача

«ПР-Холдинг» начал возводить объект пять лет назад, в 2015 году. И ничто не предвещало беды. На первом этапе строительства были введены в эксплуатацию блок-секции № 1 и 2. Блок-секциям № 3 и 4 повезло меньше. Работы здесь до сих пор не завершены.

Комплекс жилых домов по ул. П. Сухова 2-а , 2-б и пр-ту Ленина , 195 архив ЗАО Мастерская Рамазановой «Архисидек»

Только в последний месяц там появились рабочие, чтобы благоустроить территорию и подготовить парковку. По информации altapress.ru на это ушли последние деньги застройщика.

Дольщики объяснили — раньше напротив подъездов недостроенных секций была большая ямам, поэтому зайти в здание можно было только через окно. Сейчас подъезды готовы впустить желающих, но смотреть пока толком не на что.

С июня этого года, когда после пикета к решению вопроса подключился глава Барнаула Вячеслав Франк, ничего не изменилось. Внутри здания работы прекратились, не успев начаться. Заморозили даже работы по остеклению.

Строительство в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Тем временем у дольщиков заканчивается терпение. Каждый из-за простоя так или иначе терпит убытки. Так пенсионерка Ольга Шенгальс три года назад решила разъехаться с сыном. Продала квартиру на Потоке, купила жилье на «вторичке» сыну, а свою половину вложила в долевку.

«Думала буду жить в новой квартире, — рассказывает дольщица, едва сдерживая слезы, — Как бы не так, из-за этого долгостроя приходится мотаться по съемным квартирам. Сейчас вот живу в комнатке на подселении. Дожилась на старости лет».

Недостроенный дом на пр. Ленина , 195-а. 2 ГИС , Александр Максимов.

Максим Судос — многодетный отец. У него трое детей. Большой семье нужна площадь побольше, поэтому решили вложить все наколенные деньги в долевку за 1,6 млн рублей (это был 2016 год). Взяли ипотеку.

Но за четыре года дольщик так и не дождался законных жилых квадратных метров. И это при том, что федеральные власти не устают рассказывать о мерах, предпринимаемых для поддержания многодетных семей.

«Все это время мы находимся в подвешенном состоянии — ни квартиры, ни денег, ни других накоплений. А все, что было вложено в эту квартиру, заморожено. Мы даже не можем их забрать и потратить на что-то другое», — объясняет Судос.

Пинг-понг с приставами

Общее количество квартир в двух недостроенных секциях — 256. В «ПР-Холдинге» еще летом уверяли, что не могут продать свободные жилые и нежилые площади из-за запрета на осуществление регистрационных действия, наложенного краевой службой судебных приставов. Формулировка следующая: в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам.

Генеральный директор компании «ПР-Холдинг» Евгений Клейнатовский. Анна Зайкова.

Но Главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин эту информацию фактически опроверг, заявив, что препятствий не существует.

В то же время по информации «Толка», именно судебные приставы мешают долгострою перестать быть таковым. Они накладывают арест на имущество компании, после чего получают предписание его отменить, и снова арестовывают. И так по кругу.

Все хорошо , прекрасная маркиза

Тем временем застройщик потратил на парковку последние деньги, на остальное же финансирования нет. Не хватает 15 млн рублей. Так объяснили дольщикам текущую ситуацию в «ПР-Холдинге».

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

«Суды проходят один за другим, но результата никакого. Тут нужно какие-то более жесткие меры. Или федеральная помощь. Почему бы не достроить дом за счет государства, а потом уже решать, что делать с застройщиком?» — сетую митингующие.

Барнаульцы могли бы задать этот вопрос властям на совещании рабочей группы, куда входили все задействованные стороны, в том числе сами дольщики, представители застройщика, судебные приставы, городские власти и т.д. Но после собрания, прошедшего летом, на котором Вячеслав Франк дал указание прекратить блокирование финансирования строительства, потерпевшую сторону перестали приглашать.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. пресс-служба администрации Барнаула

Ситуацию мог бы решить Единый реестр проблемных объектов России. Он заработал на сайте ДОМ.РФ. Дольщики попытались внести в список и свой злополучный дом, но не тут-то было.

Максим Судос объясняет:

«Данные о проблемных домах должна подавать администрация, но она этого по какой-то причине не делает. Более того, у нас складывается впечатление, что все наши обращения на федеральном уровне блокируют. Все наши обращения спускаются в регион, в профильные комитеты, которые пишут о том, что все под контролем — застройщик строит, а сроки переносятся, якобы, по нашей инициативе».

Список проблемных объектов. наш.дом.рф.

Дольщик добавляет, что официально дом не считается проблемным, а значит в реестр он не попадет. Это значит, что он не будет внесен в федеральную дорожную карту мер помощи обманутым дольщикам. Иными словами, проблема так и останется не решенной, а барнаульцы в ближайшее время так и не получат ключи от своих квартир.

«Поэтому мы и решили обратиться к руководству регионов, где с долгостроями ситуация не в пример лучше, чем в Алтайском крае. В частности, в Чеченской Республике нет ни одного проблемного объекта», — резюмирует дольщик.

Список проблемных объектов. наш.дом.рф.

Любопытно, что на сайте ДОМ. РФ, который является оператором Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в Алтайском крае значится только пять домов-долгостроев. Два объекта в Белокурихе, один — в Новоалтайске и, наконец, два — в Барнауле. Это дом на ул. Шумакова. 21 (компания «Сентябрь») и на ул. Интернациональная. 130 (УК «Центр»).

Больше ни одного объекта, в том числе, расположенного на пр. Ленина, 195-а, в списке нет.

Пикет дольщиков дома на пр. Ленина , 195а в Барнауле. Barnaul22

Тем не менее, дольщики решили обратиться к главе Чеченской Республики, чтобы Рамзан Кадыров поделился с руководством Алтайского края и Барнаула положительной практикой — как строить качественно и в срок.