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Недвижимость

Собственник рассказал, когда реанимирует историческую аптеку в центре Барнаула

Аптеку Крюгера, расположенную в историческом центре Барнаула на ул. Пушкина, 64, будут восстанавливать еще три года. Об этом рассказал собственник здания Сергей Корепанов на круглом столе по проблеме сохранения памятников архитектуры, который прошел 12 апреля в АлтГУ.

Аптека Крюгер, июнь 2016 года.
Аптека Крюгер, июнь 2016 года.
Анна Зайкова

Сергей Корепанов в 2014 году продал недвижимость и купил у администрации города здание аптеки за 7 млн рублей. На восстановление объекта он направляет часть прибыли от своего производства препаратов на основе трав. Из-за скудности финансирования реставрация затягивается.

Но, говорит Корепанов, на объекте проделали большую работу: укрепили фундамент здания, решили вопрос с коммуникациями, подготовили металлический каркас, который позволит укрепить стены. «Этих работ не видно со стороны улицы, но они велись и потребовали много времени и средств. Думаю, что оставшиеся займут еще 2−3 года», сказал собственник.

Также Корепанов рассказал, что параллельно с восстановлением здания, он ищет исторические факты о нем. Предприниматель, увлекающейся историей, рассказал, что построила аптеку Вельгельмина Крюгер. Она была дочерью слесаря, которая неожиданно стала Золушкой — девушка вышла замуж за сына крупного томского пивовара Карла Крюгера. После смерти тестя и мужа она попала в Барнаул и организовала здесь коммерческую аптеку.

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