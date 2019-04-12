Собственник рассказал, когда реанимирует историческую аптеку в центре Барнаула

Сергей Корепанов в 2014 году продал недвижимость и купил у администрации города здание аптеки за 7 млн рублей. На восстановление объекта он направляет часть прибыли от своего производства препаратов на основе трав. Из-за скудности финансирования реставрация затягивается.
Но, говорит Корепанов, на объекте проделали большую работу: укрепили фундамент здания, решили вопрос с коммуникациями, подготовили металлический каркас, который позволит укрепить стены. «Этих работ не видно со стороны улицы, но они велись и потребовали много времени и средств. Думаю, что оставшиеся займут еще 2−3 года», сказал собственник.
Также Корепанов рассказал, что параллельно с восстановлением здания, он ищет исторические факты о нем. Предприниматель, увлекающейся историей, рассказал, что построила аптеку Вельгельмина Крюгер. Она была дочерью слесаря, которая неожиданно стала Золушкой — девушка вышла замуж за сына крупного томского пивовара Карла Крюгера. После смерти тестя и мужа она попала в Барнаул и организовала здесь коммерческую аптеку.