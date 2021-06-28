Сор из избы: кому и зачем нужна «мусорная» революция и при чем здесь застройщики

В Барнауле до сих пор не сформирована культура правильного обращения со строительным мусором. Его хоронят под новостройками, бросают на городских пустырях и в лесополосах. А могли бы зарабатывать на отходах от строительства и сноса зданий миллионы рублей. О «мусорной» реформе, экологических трендах и упорном нежелании бизнесменов убирать за собой — в материале altapress.ru

Мусорное поветрие со стройки

В Барнауле и на территории окрестных городских лесов по официальным данным ежегодно образуются десятки свалок строительных материалов. Это тонны битого кирпича, сломанных бетонных плит, арматуры, осколков стекла, теплоизоляции и многого другого.

Так, в 2019 году были ликвидированы 83 свалки, в 2020-м — 66. Статистику за 2021-й еще не сформировали.

Несанкционированные свалки строительного мусора в Индустриальном районе Барнаула. «Природа Алтая».

Тем временем отходы губят экологию, портят вид не только краевой столицы, но и других городов Алтайского края. Кроме того, они становятся дорогостоящей головной болью для городских властей и регоператоров. На утилизацию стихийных свалок ежегодно уходит не менее 2 млн рублей бюджетных денег.

Региональное отделение ОНФ уже много лет бьется с острой проблемой. Пока успех минимальный. Горы строительного мусора убирает кто угодно — активисты, волонтеры, экологи, — но не сами бизнесмены.

Несанкционированные свалки строительного мусора на ул. Трактовой в Барнауле. «Природа Алтая».

Вопрос строительных отходов многогранный. И решать его нужно в комплексе, через внесение законодательной инициативы, а именно мусорной реформы — уверены эксперты ОНФ. Для обсуждения дел скорбным они собрали за столом переговоров на выездном совещании чиновников, строителей, экологов и бизнесменов.

Системный подход к «мусорному» беспределу

Деньги. Pixabay.com

На сегодняшний день представители городских и краевых властей решают проблему небольшими штрафами.

Такая работа по словам председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по организации общественного контроля Руслана Демакова не может считаться системной. И никакие акции, организация обвалов, перекопов и шлагбаумов в лесополосах не остановят «мусорный» беспредел.

Несанкционированные свалки строительного мусора в Индустриальном районе Барнаула. «Природа Алтая».

«Проблема серьезная и она требует регулирования со стороны государства. Разовыми мерами вопрос не решить. На одну ликвидированную свалку появляется еще несколько новых. Они растут в геометрической прогрессии», — добавил Демаков.

По его словам, ситуацию может переломить только государственное регулирование обращения со строительными отходами.

Плюсы «мусорной» реформы

Природа. СС0

Демаков озвучил список преимуществ, составленный экспертами ОНФ, которые ждут после проведения «мусорной» реформы.

Среди ключевых обозначены следующие:

улучшение экологической обстановки

увеличение рабочих мест за счет открытия предприятий по переработке строительных отходов

уменьшение расходов муниципалитетов на ликвидацию несанкционированных свалок строительных отходов

снижение тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами ( ТКО), поскольку в контейнеры для ТКО перестанут сваливать строительный мусор

В конечном итоге, в ходе реализации «мусорной» реформы должна быть сформирована экологическая культура.

Наладить коммуникацию и обеспечить контроль

Выездное совещание регионального отделения ОНФ по теме использования современных технологий переработки строительных отходов. «Алтапресс».

Свое мнение высказали и приглашенные спикеры. Так, руководитель РИК ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подчеркнул: не стоит ждать федеральных инициатив, проблему нужно решать на городском и региональном уровнях и только совместными усилиями.

«Главное наладить коммуникацию между заинтересованными сторонами — региональными операторами, переработчиками, строителями, органами власти», — добавил спикер.

Замминистра краевого минстроя Евгений Григоренко подтвердил мнение специалистов ОНФ о том, что законодательство в сфере обращения со строительными отходами несовершенно. Но есть и другая сторона медали — общественная позиция.

Несанкционированные свалки строительного мусора на ул. Трактовой в Барнауле. «Природа Алтая».

«Вопрос состоит в том, чтобы наладить контроль за теми, кто эти свалки создает», — заметил Григоренко.

Замминистра добавил, что ведомство со своей стороны готово сотрудничать с ОНФ, предпринимателями и другими структурами в «мусорном» вопросе. И пока он видит «единственный рабочий механизм» — изменение действующего законодательства".

Прозрачность «мусорных» дел

Выездное совещание регионального отделения ОНФ по теме использования современных технологий переработки строительных отходов. «Алтапресс».

Начальник отдела регионального государственного экологического надзора краевого минприроды Виталий Клименко отметил, что 90% случаев образования стихийных свалок строительного мусора — это ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов по сносу ветхого жилья и помещений. И ярким примером служит Бийск, где после начала госпрограммы возникли десятки несанкционированных мест со строительными отходами.

«Возникает вопрос — кто подписывал акты выполненных работ, не убедившись в утилизации мусора? Тем не менее, мы разбираемся, привлекаем виновных лиц, объясняем, разъясняем, накладываем штрафы и предписания. Механизмы есть, поэтому я категорически не согласен с утверждением о том, что законодательство в этой части не урегулировано», — пояснил он.

Выездное совещание регионального отделения ОНФ по теме использования современных технологий переработки строительных отходов. «Алтапресс».

Представитель регионального оператора, замдиректора по коммерческим вопросам компании «Экосоюз» справедливо заметил, что оборот строительных отходов должен быть таким же прозрачным, как и утилизация ТКО.

«Мелкий рынок более мобилен. Подрядчик может забрать строительный мусор и скрыться в неизвестном направлении. Учесть, куда он это отвез, пока невозможно. Поэтому мы поддерживаем именно законодательную инициативу», — пояснил он.

Все средства хороши , даже дробилка

Несанкционированные свалки строительного мусора в Троицком районе Алтайского края. «Природа Алтая».

Практически все участники выездного заседания пришли к единому мнению — проблема строительного мусора в Алтайском крае назрела и ее нужно решать. Осталось решить, какие меры нужно принимать.

Будет ли это увеличение штрафов за несанкционированные свалки, системы ГЛОНАСС для машин, вывозящих эти отходы, проработанный механизм утилизации или весь комплекс предложений — тема для более предметного разговора с вынесением предложений на рассмотрение в Общественную палату региона.

Выездное совещание регионального отделения ОНФ по теме использования современных технологий переработки строительных отходов. «Алтапресс».

Сейчас ясно одно, культуры обращения с таким специфическим мусором, как строительный, не сформирована. Как отметили на заседании, до сих пор многие застройщики попросту закапывают отходы на территории стройплощадки или рядом с ней. А остатки после сноса аварийных зданий и сооружений остаются гнить где-нибудь поблизости от места строительных работ или в ближайшей лесополосе.

Однако у города есть задел в виде неприметной на вид дробильно-сортировочной установки для демонтажа бетона. Она уже неплохо себя показала в ходе реализации программы по реконструкции воинских частей в селах Шахи Павловского района. Об этом рассказал представитель компании «Сибинвест» Максим Полежаев.

Выездное совещание регионального отделения ОНФ по теме использования современных технологий переработки строительных отходов. «Алтапресс». Выездное совещание регионального отделения ОНФ по теме использования современных технологий переработки строительных отходов. «Алтапресс».

В проект по демонтажу были заложены деньги на транспортировку и утилизацию строительный отходов. В итоге, весь бетон просто раздробили, а полученный ГОСТовский щебень уложили здесь на дорожное полотно. Благодаря этому, Министерству обороны удалось сэкономить порядка 100 млн рублей.

У дробильного комплекса большой потенциал, он может перерабатывать 240 тонн в час. Пока установка работает едва ли вполсилы.