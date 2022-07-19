«Четырешку» с просторной круглой комнатой и «уважаемыми соседями» продают в Барнауле на пр. Ленина, 31. Она находится в 8-этажном доме «Три богатыря». Ее стоимость — 100 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 22 млн рублей. По словам автора объявления на « Авито », окна квартиры выходят на три стороны, в том числе на ул. Партизанскую.

Круглую квартиру за 22 млн рублей продают на пр. Ленина, 31 в Барнауле.

Площадь «четырешки», расположенной на пятом этаже, составляет 220 кв. м. В объявлении говорится, что она «очень теплая и светлая», а еще здесь сделан евроремонт. И, кстати, высота потолков в квартире — 3 метра.

Кроме того, обустроены несколько санузлов — совмещенный и раздельный.

Также есть лоджия.

Дом «Три богатыря» на 47 квартир построен в 2001 году, отмечает продавец на «Авито». В нем оборудована подземная парковка и работает круглосуточная охрана.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, университеты, продуктовые магазины, аптеки, поликлиники и остановки общественного транспорта.