Площадь «четырешки», расположенной на пятом этаже, составляет 220 кв. м. В объявлении говорится, что она «очень теплая и светлая», а еще здесь сделан евроремонт. И, кстати, высота потолков в квартире — 3 метра.
Кроме того, обустроены несколько санузлов — совмещенный и раздельный.
Также есть лоджия.
Дом «Три богатыря» на 47 квартир построен в 2001 году, отмечает продавец на «Авито». В нем оборудована подземная парковка и работает круглосуточная охрана.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, университеты, продуктовые магазины, аптеки, поликлиники и остановки общественного транспорта.