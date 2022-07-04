Студию с картинами как у Малевича продают в Барнауле за 3 млн рублей

Студию с разноцветными картинами, как у художника Казимира Малевича, продают в Барнауле на ул. Попова, 136. Она находится на первом этаже кирпичной «16-этажки». Ее стоимость — 132,743 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3 млн рублей. Автор объявления на « Авито » отмечает, что квартира уютная и светлая: «Кстати, зимой в ней тепло, а в жару — приятная прохлада».

Студию с разноцветными картинами продают в Барнауле на ул. Попова, 136 за 3 млн рублей.

Площадь студии, расположенной в ЖК «Марс», составляет 22,6 кв. м. В объявлении пишут, что в ней сделан евроремонт.

Здесь есть кровать с ортопедическим матрасом, стиральная машина, круглый стол и мини-холодильник в кухонном шкафу.

Продавец также уточняет, что санузел в квартире совмещенный.

Рядом с домом на ул. Попова, 136 оборудованы детская площадка и парковка. Также на территории работает видеонаблюдение. Подключен «умный» домофон.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, аптека, супермаркеты «Лента» и остановки общественного транспорта.

Возможна ипотека.