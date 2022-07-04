4 июля
﻿
Недвижимость

Студию с картинами как у Малевича продают в Барнауле за 3 млн рублей

Студию с разноцветными картинами, как у художника Казимира Малевича, продают в Барнауле на ул. Попова, 136. Она находится на первом этаже кирпичной «16-этажки». Ее стоимость — 132,743 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3 млн рублей. Автор объявления на «Авито» отмечает, что квартира уютная и светлая: «Кстати, зимой в ней тепло, а в жару — приятная прохлада».

Студию с разноцветными картинами продают в Барнауле на ул. Попова, 136 за 3 млн рублей.
Студию с разноцветными картинами продают в Барнауле на ул. Попова, 136 за 3 млн рублей.
"Авито".

Площадь студии, расположенной в ЖК «Марс», составляет 22,6 кв. м. В объявлении пишут, что в ней сделан евроремонт.

Здесь есть кровать с ортопедическим матрасом, стиральная машина, круглый стол и мини-холодильник в кухонном шкафу.
Продавец также уточняет, что санузел в квартире совмещенный.

Рядом с домом на ул. Попова, 136 оборудованы детская площадка и парковка. Также на территории работает видеонаблюдение. Подключен «умный» домофон.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, аптека, супермаркеты «Лента» и остановки общественного транспорта.

Возможна ипотека.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость