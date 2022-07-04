Студию с картинами как у Малевича продают в Барнауле за 3 млн рублей

Площадь студии, расположенной в ЖК «Марс», составляет 22,6 кв. м. В объявлении пишут, что в ней сделан евроремонт.
Здесь есть кровать с ортопедическим матрасом, стиральная машина, круглый стол и мини-холодильник в кухонном шкафу.
Продавец также уточняет, что санузел в квартире совмещенный.
Рядом с домом на ул. Попова, 136 оборудованы детская площадка и парковка. Также на территории работает видеонаблюдение. Подключен «умный» домофон.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, аптека, супермаркеты «Лента» и остановки общественного транспорта.
Возможна ипотека.