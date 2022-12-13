13 декабря
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Недвижимость

Сплошной дизайнерский эксперимент. Креативную «четырешку» в необычном стиле продают за 20 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру с необычными дизайнерскими решениями продают за 20 млн рублей в Барнауле. Она находится на Социалистический пр-т, 45. Объявление размещено на «Авито».

Четырехкомнатная квартира, 178 кв. м за 20 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 178 кв. м за 20 млн рублей
Авито

Квартира весьма просторная — 178 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 112 тыс. рублей.

«Четырешка» находится на предпоследнем, пятом этаже кирпичного дома. На площадке всего две квартиры. Парковочные места во дворе закреплены за квартирой.

К дизайну владельцы подошли творчески. Они разработали собственный проект с некоторыми оригинальными решениями. Так, гостиную и спальню освещают лампы в виде капель, спускающихся с потолка. А пол холла испещрен строчками книги на английском языке.

Основные цвета комнат — темно-бордовые. Но детская выполнена в светло-желтых цветах.

В квартире есть кухня и столовая, гостиная с домашним кинотеатром и кабинет. Две спальни — взрослая с гардеробной комнатой и детская. А также два санузла с ванной комнатой и лоджия с видом на Нагорным парк.

Рядом с домом находятся 129 лицей, 27 гимназия и 55 школа.

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