Сплошной дизайнерский эксперимент. Креативную «четырешку» в необычном стиле продают за 20 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру с необычными дизайнерскими решениями продают за 20 млн рублей в Барнауле. Она находится на Социалистический пр-т, 45. Объявление размещено на « Авито ».

Квартира весьма просторная — 178 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 112 тыс. рублей.

«Четырешка» находится на предпоследнем, пятом этаже кирпичного дома. На площадке всего две квартиры. Парковочные места во дворе закреплены за квартирой.

К дизайну владельцы подошли творчески. Они разработали собственный проект с некоторыми оригинальными решениями. Так, гостиную и спальню освещают лампы в виде капель, спускающихся с потолка. А пол холла испещрен строчками книги на английском языке.

Основные цвета комнат — темно-бордовые. Но детская выполнена в светло-желтых цветах.

В квартире есть кухня и столовая, гостиная с домашним кинотеатром и кабинет. Две спальни — взрослая с гардеробной комнатой и детская. А также два санузла с ванной комнатой и лоджия с видом на Нагорным парк.

Рядом с домом находятся 129 лицей, 27 гимназия и 55 школа.