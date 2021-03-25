Спортзалы, бассейны и кофейня. Каким видит недострой барнаульский инвестор, купивший здание у «Изумрудного»

Недострой на пр. Комсомольский, 128а долгое время буквально «ходил по рукам». В прошлом году один из барнаульских застройщиков купил его за 34 млн рублей. Как стало известно altapress.ru, строение будет реконструировано и превращено в многофункциональный спортивно-досуговый центр, вписанный в общую концепцию парка «Изумрудный».

На месте недостроя у парка "Изумрудный" появится спортивно-досуговый центр с бассейнами и кафе.

Что предполагает реконструкция?

Здание, на пр. Комсомольский выкупил молодой предприниматель из строительной сферы. На его счету есть как минимум один торгово-развлекательный центр.

В прошлом году барнаульский инкогнито инвестировал немалые деньги, чтобы реализовать амбициозный проект, призванный оживить целый район краевой столицы и стать центром притяжения для барнаульцев.

Пр. Комсомольский , 128а в Барнауле. Скриншот yandex.ru/maps

Раньше территория, на которой стоит недострой, принадлежала парку. Площадь здания на пр. Комсомольский, 128а — 4,75 тыс. кв. м. Застройщик намерен увеличить ее, надстроив еще пару этажей.

По словам руководителя Фонда имущества Алтайского края Владислава Вакаева, молодой предприниматель активно сотрудничает с инициативной группой парка и намерен адаптировать проект будущего здания под общую концепцию и нужды «Изумрудного».

Он хочет оставить основной профиль так и недостроенного здания. Недострой будет реконструирован в большой спортивно-оздоровительный объект, где можно будут проводить интересный не зависимо от возраста и предпочтений.

Вакаев добавил, что бизнесмен планирует часть помещений оборудовать под спортивные залы для различных видов спорта. Кроме того, будут использованы и чаши бассейнов, построенные в здании. Одна из них рассчитана на две-три 25-метровые дорожки, другая (круглая и поменьше) — подойдет для занятий с детьми.

Новый формат досуга

Пр. Комсомольский , 128а в Барнауле. Скриншот yandex.ru/maps

Когда-то в здании планировалось открыть ресторан «Природа», сейчас формат немного изменится.

«Насколько я знаю, застройщик хочет открыть уютную кофейню, откуда посетители смогут беспрепятственно выходить в парк. Планируется, что объект будет вписан в пространство „Изумрудного“. Для этого застройщик готов благоустроить территорию вокруг здания, заняться ее озеленением. Рядом будет построена удобная и просторная парковка для всех посетителей. Надеюсь, все будет выдержано в общей концепции с парковым пространством», — рассказал Вакаев.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный». Концепция реконструкции парка «Изумрудный». Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Он добавил, что обсуждал с застройщиком перспективы развития не только будущего комплекса, «Изумрудного», но и ближайшей территории. В частности, при проектировании будут учтены запросы местных жителей.

«Район активно развивается — появляется много нового жилья, население растет и стремительно молодеет. Уже сейчас наблюдается дефицит объектов социальной инфраструктуры, особенно для детей. В частности, не хватает спортивных секций», — подчеркнул Вакаев.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Их недостаток может компенсировать спортивный центр.

«Я это вижу примерно так. Вы привозите ребенка, например, в секцию по плаванию или художественной гимнастике. Паркуетесь во дворе спортивного комплекса, заводите ребенка в спортзал, а сами отправляетесь отдыхать. Тут же берете чашечку кофе, выходите на набережную пруда или на парковые дорожки, чтобы неторопливо пройтись. А можете взять в аренду велосипед и прокатиться. Так мы получаем совершенно новый формат отдыха», — пояснил руководитель организации, управляющей парком.

Начало преобразований

На месте недостроя у парка «Изумрудный» появится спортивно-досуговый центр с бассейнами и кафе. altapress.ru.

Работы на объекте уже ведутся. Владислав Вакаев рассказал, что сейчас девелопер готовит здание к дальнейшей реконструкции — демонтирует часть конструкций. Проект предполагает еще и надстройку, чтобы увеличить полезную площадь здания.

«С эстетической точки зрения, думаю, вопросов не возникнет. Мы выстроили контакт между владельцем и группой архитекторов, задействованной в проектировании парка. Как минимум они выступят в качестве консультантов в рамках разработки проекта, чтобы внешний вид объекта не диссонировал с общей идеей и обликом парка», — подчеркнул руководитель фонда.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Он добавил, что члены Общественного совета парка довольны тем, что здание будет достраивать инвестор, готовый к диалогу.

«Во-первых, здесь точно не появится непрофильный объект — жилой комплекс или торговая база. Последний вариант как раз рассматривался одним из потенциальных покупателей. Во-вторых, в „Изумрудном“ наконец появится одно красивое, профильное капитальное строение с пунктом общепита, где можно будет круглый год проводить различные интересные мероприятия. И все это делается в интересах парка и жителей Барнаула», — пояснил он.

На месте недостроя у парка «Изумрудный» появится спортивно-досуговый центр с бассейнами и кафе. altapress.ru.

К слову, объект сложный. С тех пор, как строение начало переходить из рук в руки, его облик постоянно менялся. Начиная с 90-х, каждый владелец пытался пристроить к нему что-то свое, исходя из собственных представлений о прекрасном и финансовых возможностях. Так недостроенный объект стал Франкенштейном из мира недвижимости.

«С застройщиком мы уже обсуждали, что к проектированию здания можно применить принципиально новый подход. Мы пошли по этому пути при работе с парком, а именно привлекли заинтересованных людей, чтобы обсудить, каким они видят проект», — рассказал Вакаев.

Потенциал для развития

Осенний Барнаул с высоты птичьего полета. letim-visoko.ru

Покупка недостроя на пр. Комсомольский, 128-а, по мнению руководителя фонда — это пример грамотного инвестирования. И это, как подчеркивает он, не благотворительность в чистом виде. Объект будет приносить деньги.

«Застройщик не первый год профессионально работает в своей сфере. У меня складывается ощущение, что он не прогадал. Перед покупкой бизнесмен, наверняка, скрупулезно все просчитал. Во-первых, здание находится на красной линии. Во-вторых, у него будет перспективное наполнение. Нас же радует, что при этом будут соблюдены интересы жителей и посетителей парка», — рассказал Вакаев.

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Руководитель Фонда имущества поделился планами на будущее Октябрьского района. Зеленые островки вокруг «Изумрудного» должны объединиться с парком в единый кластер.

В перспективе необходимо благоустроить аллею на ул. Профинтерна, бульвар на ул. Калинина, выход в сквер, расположенный за Художественным музеем.

«В идеале мы хотим, чтобы получилась новая общественная, прогулочная зона. Пространство для прогулок тогда протянулось бы от площади Октября до „Изумрудный“. Такого рода объект оживил бы пространство города, стал интересной точкой притяжения. И парк может выступить отправной точкой для выхода на новый уровень развития этой части города», — пояснил он.

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Сюда же планируется встроить ледовый дворец «Алтай». О возобновлении строительства спортивного объекта в конце прошлого года заявил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Проект прошел госэкспертизу и попал в краевую адресную инвестиционную программу на 2021-й.

Владислав Вакаев также рассказал о работе, которая началась в «Юбилейном». Уже создана рабочая группа. В планах — спасти еще один большой парк Барнаула. Читайте об этом в ближайшее время на altapress.ru в рубрике «Недвижимость».