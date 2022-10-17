Спутниковая «Рублевка». Как выглядит барнаульская улица, которую назвали в честь южного фрукта

Ул. Персиковая находится в микрорайоне Новый Спутник. Здесь заасфальтирована дорога.
Коттеджи на ул. Персиковой просторные, с высокими заборами и благоустроенными территориями. Придя сюда, наш корреспондент заметил, что многие дома — из оранжево-желтого кирпича. Цвет у него как у персиков…
У каждого дома здесь благоустроенные территории. Жители выращивают хвойные деревья и рябины. Также есть ливневки. Кстати, в одной из них мы обнаружили серого кота. Он вальяжно лежал в выемке для воды и был не рад нас видеть. Но сфотографироваться согласился.
Крайний дом на ул. Персиковой особенно красив. Его кованый забор и флюгер придают коттеджу особое величие.
Цены на жилье
Мы зашли на сайт недвижимости и посмотреть, сколько стоит жилье на ул. Персиковой. Нашли два предложения. И сильно позавидовали будущему владельцу. Дом площадью 236 кв. м с роскошным ремонтом продают за 27,9 млн рублей.
А трехэтажный — площадью 320 кв. м, с дизайнерским ремонтом — оценивают в 25 млн рублей.