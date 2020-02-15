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Недвижимость

Стал обрушаться фасад новостройки в алтайском городе

Фасад торцевой стены новостройки на ул. Октябрьской, 25 в Новоалтайске почти весь обрушился.

Обрушается фасад высотки в Новоалтайске.
Обрушается фасад высотки в Новоалтайске.
altayrealt.ru

Здесь отпала кирпичная облицовка. Местами оголился слой утеплителя, находящегося под ней, сообщают очевидцы.

Изначально дом возводили из монолитного каркаса, стены заполняли газобетонными блоками, снаружи утепляли, облицовывали кирпичом и окрашивали.

Два года назад здесь уже было подобное обрушение фасада на 12-м этаже. Тогда его поврежденную часть оперативно восстановили. Сейчас масштаб гораздо больше, пишет altayrealt.ru.

О комплексе

ЖК «Облака» был построен и сдан в конце 2014-го года. На тот момент он стал самым высотным и современным в городе.

Здесь впервые появились специальные колясочные помещения для хранения «детского транспорта», кладовые в подвале для сезонных вещей жильцов, свободные планировки в квартирах, панорамное остекление.

Реализацией проекта занималась ГК «Партнер», которая прославилась еще и масштабным долгостроем «Демидов парк».

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