Стал обрушаться фасад новостройки в алтайском городе

Здесь отпала кирпичная облицовка. Местами оголился слой утеплителя, находящегося под ней, сообщают очевидцы.
Изначально дом возводили из монолитного каркаса, стены заполняли газобетонными блоками, снаружи утепляли, облицовывали кирпичом и окрашивали.
Два года назад здесь уже было подобное обрушение фасада на 12-м этаже. Тогда его поврежденную часть оперативно восстановили. Сейчас масштаб гораздо больше, пишет altayrealt.ru.
О комплексе
ЖК «Облака» был построен и сдан в конце 2014-го года. На тот момент он стал самым высотным и современным в городе.
Здесь впервые появились специальные колясочные помещения для хранения «детского транспорта», кладовые в подвале для сезонных вещей жильцов, свободные планировки в квартирах, панорамное остекление.
Реализацией проекта занималась ГК «Партнер», которая прославилась еще и масштабным долгостроем «Демидов парк».