Стал обрушаться фасад новостройки в алтайском городе

Фасад торцевой стены новостройки на ул. Октябрьской, 25 в Новоалтайске почти весь обрушился.

Здесь отпала кирпичная облицовка. Местами оголился слой утеплителя, находящегося под ней, сообщают очевидцы.

Изначально дом возводили из монолитного каркаса, стены заполняли газобетонными блоками, снаружи утепляли, облицовывали кирпичом и окрашивали.

Два года назад здесь уже было подобное обрушение фасада на 12-м этаже. Тогда его поврежденную часть оперативно восстановили. Сейчас масштаб гораздо больше, пишет altayrealt.ru.

О комплексе

ЖК «Облака» был построен и сдан в конце 2014-го года. На тот момент он стал самым высотным и современным в городе.

Здесь впервые появились специальные колясочные помещения для хранения «детского транспорта», кладовые в подвале для сезонных вещей жильцов, свободные планировки в квартирах, панорамное остекление.

Реализацией проекта занималась ГК «Партнер», которая прославилась еще и масштабным долгостроем «Демидов парк».