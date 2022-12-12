12 декабря
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Недвижимость

Сталинская неовысотка

«Столичный» — жилищный комплекс, который кардинально изменил вид на площадь Октября с пр. Строителей.

Ул. 1905 года, 25 - архитектор Вадим Ишков.
Ул. 1905 года, 25 - архитектор Вадим Ишков.
Зайкова Анна.

«Столичный» — самое высокое здание в Барнауле. Дом с огромным шпилем многим горожанам напоминает грозную сталинскую высотку.

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