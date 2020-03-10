Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 марта -2°C

Стало известно, что откроется вместо «Аксиомы» в Барнауле

В здании на Павловском тракте, 166, где раньше работал строительный супермаркет «Аксиома», расположится гипермаркет домашнего ремонта красноярской сети Dommer.

Кухня. Интерьер.
Кухня. Интерьер.
СС0

Открыться новый гипермаркет должен весной, в ближайшее время, говорится в Instagram-аккаунте магазина. На ТЦ уже монтируют вывеску, внутри идут подготовительные работы, сообщает amic.ru.

«Dommer — это комплекс домашних решений. Мы объединили под своей крышей мировые интерьерные бренды, которые оценят и поклонники немецкой практичности, и любители французского шарма, и ценители популярного скандинавского стиля», — говорится в официальной группе сети «Вконтакте».

В Dommer будут представлены популярные бренды такие как Lazurit, Askona, Декорация, Торекс и многие другие.

«Аксиома» покинула арендуемую площадь после пожара летом 2019 года. Выяснилось, что кровля сделана из экструдированного пенополистирола — очень горючего материала.

«Мы арендуем здание и не в праве проводить работы по реконструкции, поэтому мы приняли решение закрыть магазин, для нас безопасность людей важнее», — отмечало руководство ТЦ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость