Стало известно, что откроется вместо «Аксиомы» в Барнауле

В здании на Павловском тракте, 166, где раньше работал строительный супермаркет «Аксиома», расположится гипермаркет домашнего ремонта красноярской сети Dommer.

Открыться новый гипермаркет должен весной, в ближайшее время, говорится в Instagram-аккаунте магазина. На ТЦ уже монтируют вывеску, внутри идут подготовительные работы, сообщает amic.ru.

«Dommer — это комплекс домашних решений. Мы объединили под своей крышей мировые интерьерные бренды, которые оценят и поклонники немецкой практичности, и любители французского шарма, и ценители популярного скандинавского стиля», — говорится в официальной группе сети «Вконтакте».

В Dommer будут представлены популярные бренды такие как Lazurit, Askona, Декорация, Торекс и многие другие.

«Аксиома» покинула арендуемую площадь после пожара летом 2019 года. Выяснилось, что кровля сделана из экструдированного пенополистирола — очень горючего материала.

«Мы арендуем здание и не в праве проводить работы по реконструкции, поэтому мы приняли решение закрыть магазин, для нас безопасность людей важнее», — отмечало руководство ТЦ.