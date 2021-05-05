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Недвижимость

Стало известно, как будет выглядеть барнаульский «Грааль» после реконструкции

В Барнауле на месте торгового центра «Грааль» на проспекте Красноармейском, 26 в ближайшее время откроется новый торговый центр Green. О том, как будет выглядеть объект, рассказал «Алтайский портал недвижимости».

Проект реконструкции здания на пр. Красноармейском, 26 в Барнауле. Мастерская "Классика".
Проект реконструкции здания на пр. Красноармейском, 26 в Барнауле. Мастерская "Классика".
altayrealt.ru

Здание купил в 2018 году предприниматель из Бийска Денис Козлов.

«Первый год ушел на газификацию, второй был потрачен на приведение в порядок границ и объединение двух участков под большую парковку», — сообщал предприниматель журналистам amic.ru.

И вот теперь стало известно, как будет выглядеть здание. Облицовка будет выполнена в коричневых и оранжевых цветах из современных материалов. Входные группы перенесены в торец и во двор.

На визуализации, которую подготовила мастерская Александра Деринга «Классика», видна и вывеска с новым названием реконструируемого торгового центра — «Green». Ориентировочно работы будут завершены в июне.

Сейчас работы ведутся и внутри здания, на данный момент здесь завершают отделку, также обустраивается прилегающая территория. Предполагается, что реконструкция завершится в июне. Риэлторы уже занимаются поиском будущих арендаторов.

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