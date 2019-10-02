Стало известно, когда в Барнауле откроется Старый базар

Старый базар в Барнауле откроется в декабре 2019 года, говорится на сайте, посвященном обновленному объекту.

«Скоро нас всех ждет еще одно открытие! Гастрономическая Мекка — Старый Базар. Долгожданное событие в старом центре города. Место, способное оживить пешеходную улицу и вернуть торговлю в район», — пишут представители управляющей компании «ТЦ.БЦ», которые «отвечают за базар».

В здание завозят, расставляют и запускают оборудование. Набор арендаторов еще не завершился, хотя договоренности уже есть, добавляет «Алтайская правда».

Как уже писал altapress.ru, на первом этаже планируют разместить кафе, сувенирные и табачные лавки, магазины напитков, аптеку. На втором — рынок, который должен стать точкой притяжения для горожан. Здесь будут проводить кулинарные мастер-классы и устраивать народные гулянья.