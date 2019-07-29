Стало известно, когда в Барнауле отремонтируют ж/д вокзал

В Барнауле заканчивают проектно-сметную документацию на ремонт здания железнодорожного вокзала. Работы должны начаться в 2020 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая.

Стоимость реконструкции вокзального комплекса пока не раскрывается. Как уже писал altapress.ru, внешний облик здания останется практически неизменным, так как оно входит в перечень объектов культурного наследия. При этом ожидаются внутренние изменения, которые сделают помещения более удобными для пассажиров.

В проект реконструкции планируют включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения для того, чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования.

Предпроектный вариант реконструкции ж/д вокзала в Барнауле. mintrans22.ru.

Глава ЗСЖД в Барнауле отметил, что в будущем планирует обновить станцию Тягун в Заринском районе. По его словам, обновление вокзала позволит привлечь в Тягун туристов не только из Алтайского края, но и из других регионов.