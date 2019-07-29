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Недвижимость

Стало известно, когда в Барнауле отремонтируют ж/д вокзал

В Барнауле заканчивают проектно-сметную документацию на ремонт здания железнодорожного вокзала. Работы должны начаться в 2020 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая.

Железнодорожный вокзал Барнаула.
Железнодорожный вокзал Барнаула.
Михаил Хаустов

Стоимость реконструкции вокзального комплекса пока не раскрывается. Как уже писал altapress.ru, внешний облик здания останется практически неизменным, так как оно входит в перечень объектов культурного наследия. При этом ожидаются внутренние изменения, которые сделают помещения более удобными для пассажиров.

В проект реконструкции планируют включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения для того, чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования.

Предпроектный вариант реконструкции ж/д вокзала в Барнауле.
Предпроектный вариант реконструкции ж/д вокзала в Барнауле.
mintrans22.ru.

Глава ЗСЖД в Барнауле отметил, что в будущем планирует обновить станцию Тягун в Заринском районе. По его словам, обновление вокзала позволит привлечь в Тягун туристов не только из Алтайского края, но и из других регионов.

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