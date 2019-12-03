Стало известно, когда здание «Аптеки № 1» в Барнауле передадут под католический костел

Здание «Аптеки № 1» и земельного участка на проспекте Ленина, 44 передадут под католический костел уже 18 декабря. Об этом сообщили в городской администрации.

Здание аптеки в Барнауле на пр. Ленина, 44.

Мэрия приняла решение о безвозмездной передаче здания и земельного участка из муниципальной в собственность местной религиозной организации Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви.

В настоящее время начата работа по регистрации перехода права собственности в отношении объектов недвижимости.

Отметим, что «Аптека № 1» осуществляет отпуск лекарственных препаратов жителям города в 11 пунктах, в том числе по адресу пр. Ленина, 42.

Ранее altapress.ru писал о ситуации с передачей здания «Аптеки № 1», которая длится более 25 лет. Власти то отдавали здание аптеки, то возвращали.

Первое решение о передаче здания датируется 1993 годом. Тогда, краевой центр «Наследие», который распоряжался памятниками культуры отказался это сделать. В начале 2018 года католики начали второе разбирательство в арбитражном суде, но проиграли его.