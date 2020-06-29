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Недвижимость

Стало известно, сколько лет копить жителям Алтайского края на «двушку»

Срок накоплений на двухкомнатную квартиру для жителей Алтайского края сократился. Это сказано в рейтинге, опубликованном РИА Новости.

Недвижимость.
Недвижимость.
СС0

Если на начало 2019 года алтайской семье нужно было 13,2 года для того, чтобы накопить на «двушку», то на начало 2020 года этот срок уже 12,4 года.

Средняя стоимость квартиры в 60 квадратов, по данным агенства, в крае составляет 2,8 млн рублей.

По стране доступность покупки двухкомнатной квартиры в первом квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Семье с одним ребенком придется копить не 5, а 4,6 лет.

В Магаданской области копить придется всего 1,6 лет, а жителям Севастополя понадобится целых 15,5 лет.

Ранее специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, что жителю Алтайского края придется копить 18,5 лет при средней зарплате чуть более 27 тысяч. то 82 место из 84.

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