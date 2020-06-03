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3 июня
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Недвижимость

Стало известно, сколько россиян сумели пробить себе «Сельскую ипотеку»

Около 7,5 тыс. россиян сумели подать заявки и получить одобрение от банка на получение льготного ипотечного кредита по программе «Сельская ипотека». Об этом сообщает федеральный Минсельхоз.

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Общая сумма выданных кредитов в стране составила примерно 15 млрд рублей. Таким образом средний размер кредита — около 2 млн рублей. Напоминаем, что процентная ставка по этой программе не должна превышать 3% годовых.

Первым по этой программе начинал работать «Россельхозбанк», но позднее к ней присоединились также Сбербанк, банк «Дальневосточный», банк «Левобережный» и «Ак Барс».

Эксперты хорошо оценивали эту программу на старте. Например, председатель Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова в интервью Altapress.ru в марте отмечала: «Там хорошая ставка — 2,7%. Отличный инструмент для сельского населения при строительстве или покупке жилья. Риэлторы видят в этой программе «Россельхозбанка» большой потенциал. При этом программу можно использовать для покупки жилья в Белокурихе или в коттеджном поселке «Фирсова слобода».

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