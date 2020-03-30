Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая разъяснила, что происходит с рынком недвижимости в штормовую погоду

Любой бизнесмен сегодня вряд ли начнет давать прогнозы — ведь так можно бога рассмешить. Ситуация на рынках меняется уже практически ежечасно и отследить все факторы риска практически невозможно. Может, проще лечь в лодку и плыть по бушующему морю? Авось, прибьет к берегу. Новый президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова считает, что в условиях шторма главное не паниковать, не суетиться и не наделать глупостей в сделках. При этом она убеждена, что никакая экономическая турбулентность или «нечистая сила» не повлияют на главную валюту нашей страны — «золотой квадратный метр». Лариса Мельситова побывала в нашей редакции и ответила на простые и сложные вопросы.

Предложение в два раза больше спроса

— Лариса Александровна , предлагаю начать нашу беседу с простого вопроса. Рынок недвижимости переживал разные периоды в своей истории. Мы наблюдали в Барнауле и «рынок покупателя», и «рынок продавца». А какой период у него сейчас?

— Сейчас сформировался и наблюдается явно выраженный «рынок покупателя». На рынке недвижимости Барнаула и Алтайского края много предложений о продаже объектов. И поэтому покупатель диктует сегодня, что ему покупать и по какой цене. Такая ситуация характерна для рынка не только Барнаула, но и Алтайского края, и России. Но здесь хочу предостеречь наших клиентов — хорошие предложения на рынке не задерживаются.

— Что оказывает сегодня влияние на рынок недвижимости? Какие факторы?

— В первую очередь я бы назвала фактор сезонности: весной сельское население всегда начинает решать свой вопрос по переезду как в Барнаул, так и из Барнаула в крупнейшие в стране агломерации.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Также давят на рынок недвижимости нестабильная экономическая ситуация и коронавирус. Прогнозировать будущее стало очень сложно. Рубль упал и не очень понятно, что с ним будет дальше. А людям хочется сохранить накопленный капитал. Многие принимают решение сохранить его в квадратном метре.

Я уверена, что квартира и квадратный метр — самый стабильный инструмент для инвестирования. В нашей стране это вообще самая надежная валюта.

— Что происходит с ценами?

— Наблюдается небольшое сезонное повышение, оно незначительное. Отчасти этому способствует и нервозность рынка — что будет дальше? Но мы рекомендуем покупателям не торопиться, а спокойно и взвешенно принимать решения о покупке или продаже.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

— По вашим профессиональным оценкам , во сколько раз предложение в Барнауле сегодня превышает спрос?

— Здесь, конечно, все зависит и от сегмента недвижимости. Но в среднем — примерно в два раза.

— Тогда интересно , почему все-таки цены растут? Объектов на рынке ведь очень много. Покупатель легко может сбить цену. Или не так?

— Не совсем так — продавцы пока держат цены. Но здесь важно учитывать особенности рынка новостроек и рынка вторичной недвижимости. Они тесно взаимосвязаны. Свое влияние на цену квадратного оказывают застройщики.

При переходе на проектное финансирование, на эскроу-счета строительные организации вынуждены либо строить дом за счет собственных ресурсов, либо занимать деньги в банке. В любом случае это повлияло на небольшой рост цены на первичном рынке жилья. А следом подтягивается в цене вторичка. Но, повторю, что это незначительный рост. Примерно цена остается стабильной.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Коронавирус может частично остановить отток

— Вы ничего не сказали о влиянии миграционных процессов. Недавно в интервью нашему сайту ваша коллега Марина Ракина сказала, что в ее агентстве недвижимости каждая пятая квартира продается в Барнауле с дальнейшим отъездом за пределы края.

— Да, миграция значительна. В Алтайский край переезжают в основном из сельских районов и из Казахстана. Но и массовый отъезд жителей Барнаула в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар мы до сегодняшнего дня наблюдали очень активно. Почему до сегодняшнего дня? Думаю, в связи с коронавирусом в Московской агломерации отток населения в столицу сейчас, возможно, спадет, но мы понимаем, что это все временно. Все больше и больше людей с Алтая привлекает центральная часть России. Но миграция не повлияет кардинально на стоимость квадратного метра, опять же вернемся к тому, что предложений на рынке достаточно.

— Покупателей жилья наверняка интересует вопрос , насколько разной могут быть цены на одинаковые квартиры в Барнауле. И на сколько сегодня можно сторговаться?

— Ценообразующих факторов очень много. Вопрос касается, конечно, вторичного рынка. На цену влияют район, инфраструктура, сегмент жилья, состояние квартиры. На вторичном рынке преобладающим фактором является хороший ремонт, со встроенной мебелью, а еще лучше и с бытовой техникой. Потому что люди хотят въехать и жить, а не возиться с ремонтом. Разводить ремонт сегодня — это и энергозатратно, и финансово недешевое удовольствие.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

— Так на сколько можно сторговаться?

— Все будет зависеть от профессионализма риэлтора. Если цена на стандартную двушку 121-й серии изначально была завышенной, то сбросить могут до 100 тыс. рублей максимум. На коттеджах можно сторговать до полумиллиона. Здесь важно понимать, что у продавца и покупателя есть свой ценовой порог. Поэтому клиенту лучше заранее договориться с риэлтором, какой ценовой порог будет установен при проведении сделки. Потому что ваш риэлтор свяжется с риэлтором покупателя. И они попробуют найти компромиссный ценовой вариант.

В центр или на Ускова?

— В Барнауле городской ландшафт настолько перелопачен точечной застройкой и квартальным жильем , что становится не очень понятно , где сегодня выгоднее иметь квартиру — в центре или в спальном районе. Что сегодня предпочитают покупатели в Барнауле?

— Престижными сегодня считаются районы с развитой инфраструктурой и качественным благоустройством. Большое значение имеет наличие рядом с домом хорошей школы, детского сада, магазинов. И конечно же, большое значение имеет транспортная развязка.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

— Социальная инфраструктура для покупателя стала важнее дорожной?

— Нет. Удобный трафик «работа — дом» все-таки пока поважнее. Условно говоря, если человек работает в центре, то, вероятнее всего, он будет и искать квартиру в центре. Кто-то просто любит тихий центр, особенно в выходные дни. А молодежь с детьми предпочитает квартальные застройки с детскими площадками.

Ещё важно учесть, что новое жилье в центре Барнаула это в основном точечная застройка. Поэтому в центре жилье стоит немного дороже. Что касается старого фонда, то в центре он дороже не более чем на 10−15% такого же сегмента жилья в Ленинском или Индустриальном районах.

— Очень много сегодня произносится громких слов , если не сказать пустой болтовни , о доступности и эффективности ипотеки. Но мне кажется , что наше население настолько закредитовано , что оно возьмет ипотеку только на рефинансирование ипотечного кредита. И , во-вторых , говоря о доступной ипотеке , все банки почему-то «забывают» о большой стоимости страховки при оформлении кредита.

— Соглашусь, что с учетом страховки стоимость ипотечного кредита в действительности будет уже не 8%, а примерно 9,5%. Мы клиентам изначально сообщаем о размере страховки. Она, как правило, зашивается в сумму кредита. Но можно подобрать банк и страховую компанию, которые предоставляют агентствам недвижимости определенный дисконт. Самый низкий уровень ипотечной ставки по вторичному жилью составил 7,9%. По новостройкам на период строительства есть ставка даже 1%. Пока большинство банков держат низкую ставку.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Что касается рефинансирования ипотеки, то да, востребованность такой услуги очень высока. Если некоторое время назад клиент брал ипотеку под 15% годовых, то сейчас можно перекредитоваться под 8%. И если первоначальный взнос при перекредитовании позволит получить хорошие условия, то банк может учесть в сумме нового кредита и действующие кредитные обязательства заемщика.

У нас есть такой кейс: у клиента была кредитная нагрузка 70 тыс. рублей в месяц. Мы ее снизили до 15 тыс. Все кредиты и ипотеку зашили в рефинансирование абсолютно легально. И страховка частично вернулась заемщику.

О господдержке замолвите слово

— Какие государственные инструменты или программы сегодня являются драйверами жилищного рынка?

— Прежде всего, это различные программы поддержки молодых семей. Как я говорила, есть даже программа от одного застройщика, который предлагает ипотеку под 1% в год. Но такая ставка действует только на период строительства дома. Затем она повышается. Но для клиентов это несомненный плюс. Пока дом строится, они берегут семейный бюджет.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

— Недавно прошла информация , что на приобретение жилья для детей-сирот Алтайскому краю выделяют из федерального бюджета 500 млн рублей.

— Да, для нашего рынка это интересная тема. В краевом правительстве недавно прошло совещание по реализации этой программы. Нам озвучили, что необходимо помочь государству с покупкой таких квартир для детей-сирот. Но мы понимаем, что не весь ценовой сегмент подходит под установленные требования.

— А какие они?

— Квартира должна быть обязательно с ремонтом, на полу — линолеум или ламинат. Обязательно — обои, сантехника, новая электроплита с духовым шкафом, фартук на кухне должен быть выложен возле мойки. Квартиры с перепланировкой не принимаются, за исключением узаконенной. Дом должен быть не старше 40 лет.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

При таких условиях при площади квартиры от 28 до 33 квадратов цена в Барнауле заявлена в пределах 1,5 млн рублей. Скажем честно, такое жилье подобрать очень сложно. Скорее всего, это квартира-студия.

Мы донесли нашу позицию, что сейчас таких цен в Барнауле почти нет. Нам в ответ предложили купить жилье, сделать ремонт и продать ее под госпрограмму. Еще один вариант — покупать жилье в Новоалтайске. Он кажется мне более реальным. Но надо учитывать, что все эти операции осуществляются через торги и дополнительные расходы, которые конечно, вернутся, но внести эти суммы для участия в тогах необходимо сразу, а это определенная нагрузка .

Сейчас появилась еще одна хорошая программа — «Сельская ипотека». Там хорошая ставка — 2,7%. Отличный инструмент для сельского населения при строительстве или покупке жилья. Риэлторы видят в этой программе «Россельхозбанка» большой потенциал.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

— Вот мне интересно , «Сельская ипотека» может рассматриваться как вариант строительства дома , к примеру , в Фирсовой слободе?

— Да. Более того, как и на покупку загородного жилья в Белокурихе.

— Лариса Александровна , в заключении дайте прогноз , какой будет цена квадратного метра жилья в Барнауле к концу 2020 года? А мы посмотрим , сбудется ли он…

— Думаю, она не изменится кардинально. В новостройках составит в среднем 48 тыс. рублей за квадратный метр. На вторичном рынке диапазон цен останется таким же, как сегодня.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Специальный вопрос

— Кризисные явления повлияли на интерес к Алтаю со стороны инорегиональных покупателей? Может , кто-то захочет спрятаться от коронавируса на Алтае?

— В условиях пандемии многие, конечно, захотели бы сейчас оказаться здесь. Но мы не прогнозируем, что москвичи или жители Питера бросятся скупать домики в алтайской деревне, как это было у них с Краснодарским краем или Крымом. Никаких предпосылок к этому сегодня нет.

О чем еще рассказала собеседница

Строительные организации сегодня охотнее идут на партнерские отношения с агентствами недвижимости. Потому что это выгодно всем. Раньше мы наблюдали такую ситуацию, когда некоторые застройщики по каким-то своим причинам не давали нам в продажу определенные дома. И продажи в этих домах у них падали. Если вы решили инвестировать деньги в квартиру ради дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, то знайте: новое жилье эффективнее для перепродажи, а старый фонд подходит только для аренды. Я бы порекомендовала смотреть в сторону строительства квартиры, на этом можно выиграть около 25% от инвестирования. В наш союз входят 35 агентств, а на рынке работают около 300. Но я хочу сказать, что наши компании, которые участвуют в Союзе риэлторов Барнаула и Алтая, занимают львиную долю рынка недвижимости по сделкам. И мы не стремимся принимать всех подряд в нашу организацию только ради цифр. Главное — желание компании развиваться и расти профессионально. У нас достаточно сложная и ответственная профессия. Поэтому агентства, входящие в Союз, должны пройти процедуры аттестации и сертификации. В президенты Союза я выдвинула свою кандидатуру сама. Союз риэлторов мне небезразличен. Чувствую в себе силы и энергию, которые хочу направить в развитие нашей профессиональной организации. 6 декабря прошлого года в нашей стране официально появилась профессия риэлтора. И мне хочется развивать ее на всех уровнях.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Кто такая Лариса Мельситова

Лариса Александровна Мельситова родилась в райцентре Кулунда Алтайского края. Окончила экономический факультет Алтайского госуниверситета. После вуза работала в Сбербанке России и в крупных компаниях Барнаула, в том числе главным бухгалтером. В 2014 году открыла свое агентство недвижимости «СтатусЪ». В 2020 избрана президентом Союза риэлторов Барнаула и Алтая.

Замужем, воспитывает дочь. Любит природу Алтая и путешествия. Активно занимается самообразованием, постоянно посещая тренинги и семинары.