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Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая разъяснила, что происходит с рынком недвижимости в штормовую погоду

Любой бизнесмен сегодня вряд ли начнет давать прогнозы — ведь так можно бога рассмешить. Ситуация на рынках меняется уже практически ежечасно и отследить все факторы риска практически невозможно. Может, проще лечь в лодку и плыть по бушующему морю? Авось, прибьет к берегу. Новый президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова считает, что в условиях шторма главное не паниковать, не суетиться и не наделать глупостей в сделках. При этом она убеждена, что никакая экономическая турбулентность или «нечистая сила» не повлияют на главную валюту нашей страны — «золотой квадратный метр». Лариса Мельситова побывала в нашей редакции и ответила на простые и сложные вопросы.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

Предложение в два раза больше спроса

— Лариса Александровна, предлагаю начать нашу беседу с простого вопроса. Рынок недвижимости переживал разные периоды в своей истории. Мы наблюдали в Барнауле и «рынок покупателя», и «рынок продавца». А какой период у него сейчас?

— Сейчас сформировался и наблюдается явно выраженный «рынок покупателя». На рынке недвижимости Барнаула и Алтайского края много предложений о продаже объектов. И поэтому покупатель диктует сегодня, что ему покупать и по какой цене. Такая ситуация характерна для рынка не только Барнаула, но и Алтайского края, и России. Но здесь хочу предостеречь наших клиентов — хорошие предложения на рынке не задерживаются.

— Что оказывает сегодня влияние на рынок недвижимости? Какие факторы?

— В первую очередь я бы назвала фактор сезонности: весной сельское население всегда начинает решать свой вопрос по переезду как в Барнаул, так и из Барнаула в крупнейшие в стране агломерации.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

Также давят на рынок недвижимости нестабильная экономическая ситуация и коронавирус. Прогнозировать будущее стало очень сложно. Рубль упал и не очень понятно, что с ним будет дальше. А людям хочется сохранить накопленный капитал. Многие принимают решение сохранить его в квадратном метре.

Я уверена, что квартира и квадратный метр — самый стабильный инструмент для инвестирования. В нашей стране это вообще самая надежная валюта.

— Что происходит с ценами?

— Наблюдается небольшое сезонное повышение, оно незначительное. Отчасти этому способствует и нервозность рынка — что будет дальше? Но мы рекомендуем покупателям не торопиться, а спокойно и взвешенно принимать решения о покупке или продаже.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

— По вашим профессиональным оценкам, во сколько раз предложение в Барнауле сегодня превышает спрос?

— Здесь, конечно, все зависит и от сегмента недвижимости. Но в среднем — примерно в два раза.

— Тогда интересно, почему все-таки цены растут? Объектов на рынке ведь очень много. Покупатель легко может сбить цену. Или не так?

— Не совсем так — продавцы пока держат цены. Но здесь важно учитывать особенности рынка новостроек и рынка вторичной недвижимости. Они тесно взаимосвязаны. Свое влияние на цену квадратного оказывают застройщики.

При переходе на проектное финансирование, на эскроу-счета строительные организации вынуждены либо строить дом за счет собственных ресурсов, либо занимать деньги в банке. В любом случае это повлияло на небольшой рост цены на первичном рынке жилья. А следом подтягивается в цене вторичка. Но, повторю, что это незначительный рост. Примерно цена остается стабильной.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

Коронавирус может частично остановить отток

— Вы ничего не сказали о влиянии миграционных процессов. Недавно в интервью нашему сайту ваша коллега Марина Ракина сказала, что в ее агентстве недвижимости каждая пятая квартира продается в Барнауле с дальнейшим отъездом за пределы края.

— Да, миграция значительна. В Алтайский край переезжают в основном из сельских районов и из Казахстана. Но и массовый отъезд жителей Барнаула в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар мы до сегодняшнего дня наблюдали очень активно. Почему до сегодняшнего дня? Думаю, в связи с коронавирусом в Московской агломерации отток населения в столицу сейчас, возможно, спадет, но мы понимаем, что это все временно. Все больше и больше людей с Алтая привлекает центральная часть России. Но миграция не повлияет кардинально на стоимость квадратного метра, опять же вернемся к тому, что предложений на рынке достаточно.

— Покупателей жилья наверняка интересует вопрос, насколько разной могут быть цены на одинаковые квартиры в Барнауле. И на сколько сегодня можно сторговаться?

— Ценообразующих факторов очень много. Вопрос касается, конечно, вторичного рынка. На цену влияют район, инфраструктура, сегмент жилья, состояние квартиры. На вторичном рынке преобладающим фактором является хороший ремонт, со встроенной мебелью, а еще лучше и с бытовой техникой. Потому что люди хотят въехать и жить, а не возиться с ремонтом. Разводить ремонт сегодня — это и энергозатратно, и финансово недешевое удовольствие.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

— Так на сколько можно сторговаться?

— Все будет зависеть от профессионализма риэлтора. Если цена на стандартную двушку 121-й серии изначально была завышенной, то сбросить могут до 100 тыс. рублей максимум. На коттеджах можно сторговать до полумиллиона. Здесь важно понимать, что у продавца и покупателя есть свой ценовой порог. Поэтому клиенту лучше заранее договориться с риэлтором, какой ценовой порог будет установен при проведении сделки. Потому что ваш риэлтор свяжется с риэлтором покупателя. И они попробуют найти компромиссный ценовой вариант.

В центр или на Ускова?

— В Барнауле городской ландшафт настолько перелопачен точечной застройкой и квартальным жильем, что становится не очень понятно, где сегодня выгоднее иметь квартиру — в центре или в спальном районе. Что сегодня предпочитают покупатели в Барнауле?

— Престижными сегодня считаются районы с развитой инфраструктурой и качественным благоустройством. Большое значение имеет наличие рядом с домом хорошей школы, детского сада, магазинов. И конечно же, большое значение имеет транспортная развязка.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

— Социальная инфраструктура для покупателя стала важнее дорожной?

— Нет. Удобный трафик «работа — дом» все-таки пока поважнее. Условно говоря, если человек работает в центре, то, вероятнее всего, он будет и искать квартиру в центре. Кто-то просто любит тихий центр, особенно в выходные дни. А молодежь с детьми предпочитает квартальные застройки с детскими площадками.

Ещё важно учесть, что новое жилье в центре Барнаула это в основном точечная застройка. Поэтому в центре жилье стоит немного дороже. Что касается старого фонда, то в центре он дороже не более чем на 10−15% такого же сегмента жилья в Ленинском или Индустриальном районах.

— Очень много сегодня произносится громких слов, если не сказать пустой болтовни, о доступности и эффективности ипотеки. Но мне кажется, что наше население настолько закредитовано, что оно возьмет ипотеку только на рефинансирование ипотечного кредита. И, во-вторых, говоря о доступной ипотеке, все банки почему-то «забывают» о большой стоимости страховки при оформлении кредита.

— Соглашусь, что с учетом страховки стоимость ипотечного кредита в действительности будет уже не 8%, а примерно 9,5%. Мы клиентам изначально сообщаем о размере страховки. Она, как правило, зашивается в сумму кредита. Но можно подобрать банк и страховую компанию, которые предоставляют агентствам недвижимости определенный дисконт. Самый низкий уровень ипотечной ставки по вторичному жилью составил 7,9%. По новостройкам на период строительства есть ставка даже 1%. Пока большинство банков держат низкую ставку.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

Что касается рефинансирования ипотеки, то да, востребованность такой услуги очень высока. Если некоторое время назад клиент брал ипотеку под 15% годовых, то сейчас можно перекредитоваться под 8%. И если первоначальный взнос при перекредитовании позволит получить хорошие условия, то банк может учесть в сумме нового кредита и действующие кредитные обязательства заемщика.

У нас есть такой кейс: у клиента была кредитная нагрузка 70 тыс. рублей в месяц. Мы ее снизили до 15 тыс. Все кредиты и ипотеку зашили в рефинансирование абсолютно легально. И страховка частично вернулась заемщику.

О господдержке замолвите слово

— Какие государственные инструменты или программы сегодня являются драйверами жилищного рынка?

— Прежде всего, это различные программы поддержки молодых семей. Как я говорила, есть даже программа от одного застройщика, который предлагает ипотеку под 1% в год. Но такая ставка действует только на период строительства дома. Затем она повышается. Но для клиентов это несомненный плюс. Пока дом строится, они берегут семейный бюджет.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

— Недавно прошла информация, что на приобретение жилья для детей-сирот Алтайскому краю выделяют из федерального бюджета 500 млн рублей.

— Да, для нашего рынка это интересная тема. В краевом правительстве недавно прошло совещание по реализации этой программы. Нам озвучили, что необходимо помочь государству с покупкой таких квартир для детей-сирот. Но мы понимаем, что не весь ценовой сегмент подходит под установленные требования.

— А какие они?

— Квартира должна быть обязательно с ремонтом, на полу — линолеум или ламинат. Обязательно — обои, сантехника, новая электроплита с духовым шкафом, фартук на кухне должен быть выложен возле мойки. Квартиры с перепланировкой не принимаются, за исключением узаконенной. Дом должен быть не старше 40 лет.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

При таких условиях при площади квартиры от 28 до 33 квадратов цена в Барнауле заявлена в пределах 1,5 млн рублей. Скажем честно, такое жилье подобрать очень сложно. Скорее всего, это квартира-студия.

Мы донесли нашу позицию, что сейчас таких цен в Барнауле почти нет. Нам в ответ предложили купить жилье, сделать ремонт и продать ее под госпрограмму. Еще один вариант — покупать жилье в Новоалтайске. Он кажется мне более реальным. Но надо учитывать, что все эти операции осуществляются через торги и дополнительные расходы, которые конечно, вернутся, но внести эти суммы для участия в тогах необходимо сразу, а это определенная нагрузка .

Сейчас появилась еще одна хорошая программа — «Сельская ипотека». Там хорошая ставка — 2,7%. Отличный инструмент для сельского населения при строительстве или покупке жилья. Риэлторы видят в этой программе «Россельхозбанка» большой потенциал.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

— Вот мне интересно, «Сельская ипотека» может рассматриваться как вариант строительства дома, к примеру, в Фирсовой слободе?

— Да. Более того, как и на покупку загородного жилья в Белокурихе.

— Лариса Александровна, в заключении дайте прогноз, какой будет цена квадратного метра жилья в Барнауле к концу 2020 года? А мы посмотрим, сбудется ли он…

— Думаю, она не изменится кардинально. В новостройках составит в среднем 48 тыс. рублей за квадратный метр. На вторичном рынке диапазон цен останется таким же, как сегодня.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

Специальный вопрос

— Кризисные явления повлияли на интерес к Алтаю со стороны инорегиональных покупателей? Может, кто-то захочет спрятаться от коронавируса на Алтае?

— В условиях пандемии многие, конечно, захотели бы сейчас оказаться здесь. Но мы не прогнозируем, что москвичи или жители Питера бросятся скупать домики в алтайской деревне, как это было у них с Краснодарским краем или Крымом. Никаких предпосылок к этому сегодня нет.

О чем еще рассказала собеседница

Строительные организации сегодня охотнее идут на партнерские отношения с агентствами недвижимости. Потому что это выгодно всем. Раньше мы наблюдали такую ситуацию, когда некоторые застройщики по каким-то своим причинам не давали нам в продажу определенные дома. И продажи в этих домах у них падали.

Если вы решили инвестировать деньги в квартиру ради дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, то знайте: новое жилье эффективнее для перепродажи, а старый фонд подходит только для аренды. Я бы порекомендовала смотреть в сторону строительства квартиры, на этом можно выиграть около 25% от инвестирования.

В наш союз входят 35 агентств, а на рынке работают около 300. Но я хочу сказать, что наши компании, которые участвуют в Союзе риэлторов Барнаула и Алтая, занимают львиную долю рынка недвижимости по сделкам. И мы не стремимся принимать всех подряд в нашу организацию только ради цифр. Главное — желание компании развиваться и расти профессионально. У нас достаточно сложная и ответственная профессия. Поэтому агентства, входящие в Союз, должны пройти процедуры аттестации и сертификации.

В президенты Союза я выдвинула свою кандидатуру сама. Союз риэлторов мне небезразличен. Чувствую в себе силы и энергию, которые хочу направить в развитие нашей профессиональной организации. 6 декабря прошлого года в нашей стране официально появилась профессия риэлтора. И мне хочется развивать ее на всех уровнях.

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
Дмитрий Лямзин.

Кто такая Лариса Мельситова

Лариса Александровна Мельситова родилась в райцентре Кулунда Алтайского края. Окончила экономический факультет Алтайского госуниверситета. После вуза работала в Сбербанке России и в крупных компаниях Барнаула, в том числе главным бухгалтером. В 2014 году открыла свое агентство недвижимости «СтатусЪ». В 2020 избрана президентом Союза риэлторов Барнаула и Алтая.

Замужем, воспитывает дочь. Любит природу Алтая и путешествия. Активно занимается самообразованием, постоянно посещая тренинги и семинары.

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