Общая площадь квартиры — 129,1 кв. м. Из них 13,5 квадратов занимает кухня.
Дом построили в 2019 году.
«Квартира выполнена в современном стиле. Отделка из высококачественных натуральных материалов. Здесь все продумано до мелочей.», — рассказывает риелтор.
Что интересного в квартире
- Просторная кухня-гостиная эргономично зонирована. Встраиваемая кухонная техника премиум-класса, немецкого бренда AEG — варочная панель и духовой шкаф, установлена посудомоечная машина Electrolux и вместительный холодильник Gorenje.
- В гостиной открывается шикарный вид на Октябрьску площадь и окна расположены так, что Вы сможете встречать рассветы и провожать закаты. Фреска дополняет интерьер гостиной.
- Вов сей квартире есть система кондиционирования.
- В спальне есть собственная просторная душевая и встроенные вместительные шкафы.
Кстати, также в Барнауле продают квартиру героя СССР Гридасова за 9,7 млн рублей.