16 апреля
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Недвижимость

Стало известно, сколько стоит и как выглядит самая дорогая квартира в Барнауле

Самая дорогая квартира в Барнауле — судя по сайтам с объявлениями о продаже — стоит 25 млн рублей. Находится она на Комсомольском проспекте, 122В.

Квартира за 25 млн рублей в Барнауле.
Квартира за 25 млн рублей в Барнауле.
realty.ya

Общая площадь квартиры — 129,1 кв. м. Из них 13,5 квадратов занимает кухня.

Дом построили в 2019 году.

«Квартира выполнена в современном стиле. Отделка из высококачественных натуральных материалов. Здесь все продумано до мелочей.», — рассказывает риелтор.

Что интересного в квартире

  • Просторная кухня-гостиная эргономично зонирована. Встраиваемая кухонная техника премиум-класса, немецкого бренда AEG — варочная панель и духовой шкаф, установлена посудомоечная машина Electrolux и вместительный холодильник Gorenje.
  • В гостиной открывается шикарный вид на Октябрьску площадь и окна расположены так, что Вы сможете встречать рассветы и провожать закаты. Фреска дополняет интерьер гостиной.
  • Вов сей квартире есть система кондиционирования.
  • В спальне есть собственная просторная душевая и встроенные вместительные шкафы.

Кстати, также в Барнауле продают квартиру героя СССР Гридасова за 9,7 млн рублей.

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